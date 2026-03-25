Мирные переговоры были содержательными, но прогресса нет: в МИД назвали причину

Руслана Заклинская
25 марта 2026, 18:04
Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий подчеркнул, что у Киева есть конкретные наработки даже по самым сложным вопросам.
Украина готова к обсуждению самых сложных вопросов

Ключевые тезисы Тихого:

  • Переговоры Украины и США были содержательными
  • РФ блокирует мирный процесс и не заинтересована в дипломатии
  • У Украины есть предложения даже по сложным вопросам

Переговоры между украинской и американской делегациями по мирному урегулированию войны были содержательными, однако реального прогресса пока нет. Главным препятствием остается Россия. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.

По его словам, Россия фактически блокирует мирный процесс, не заинтересована в дипломатии и делает ставку на продолжение войны.

"У Украины есть рабочие предложения даже по самым сложным вопросам, но все зависит от России", - заявил Тихий.

Для разблокирования процесса Киев выступает за проведение встречи на высшем уровне в формате Украина-США-РФ. В то же время, независимо от политического трека, приоритетным остается обмен пленными и возвращение гражданских украинцев домой.

Спикер МИД подчеркнул, что обострение на Ближнем Востоке не является отдельным конфликтом, ведь Россия и Иран действуют как единые союзники. События в обоих регионах - это части глобального противостояния.

"Это два театра одной войны. Усиливая давление на Россию, мы противодействуем Ирану, и наоборот", - заявил пресс-секретарь МИД.

Несмотря на то, что конфликт на Ближнем Востоке частично отвлекает внимание мира, Украина уже вносит свой вклад в стабильность региона. В частности, украинские специалисты уже работают в нескольких странах Персидского залива, делясь уникальным опытом противодействия воздушным атакам, дронам и ракетам.

Мирные переговоры - новости по теме

Напомним, 22 марта украинская делегация во Флориде провела встречу с представителями США по переговорам о прекращении войны. Стороны обсудили ключевые вопросы и дальнейшие шаги, сосредоточившись на согласовании подходов для достижения практических результатов.

По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, об итогах первого дня доложили президенту Владимир Зеленский. Переговоры будут продолжаться и в дальнейшем. В США назвали встречи конструктивными и направленными на приближение к всеобъемлющему мирному соглашению.

Президент Зеленский заявил, что после встреч украинской делегации с США появились сигналы о возможном продолжении обменов и обсуждении гарантий безопасности для Украины и Европы. Он подчеркнул, что главное - достичь надежного мира, хотя Россия не демонстрирует желания завершать войну.

Как сообщал Главред, США могут выйти из переговоров по Украине и переключиться на другие приоритеты, в частности Иран, если не будет прогресса в ключевых вопросах. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Читайте также:

О личности: Георгий Тихий

Георгий Тихий — украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020–2024), пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

18:37

Мобилизация в городах будет по-новому - какие изменения готовятся и кого коснутся

18:20

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

18:19

В Днепре готовятся к повышению тарифов на проезд: когда и насколько поднимут цену

18:10

Вместо трассы — древний город: неожиданная находка археологов

18:04

Мирные переговоры были содержательными, но прогресса нет: в МИД назвали причину

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
17:25

Рада "заблокирована": депутаты устроили демарш и выдвинули условия — чем это грозит

17:10

Сад в марте: 4 крайне важных дела, которые нужно успеть сделать до конца месяца

17:07

Почему Пасха не у православных и католиков совпадает: все решает один нюанс

17:03

Как сказать по-украински "препятствовать": многие говорят неправильно

16:56

Гривня внезапно укрепилась, доллар и евро обвалились: курс валют на 26 марта

16:32

Будет почти +20 градусов: на Тернопольщине ожидается настоящее потепление

16:29

"Контингент не тот": Киркоров отказался петь для оккупантов

16:09

Почему водительские права в СССР не действовали в других городах - объяснение удивит

15:43

Украинцы скупают килограммами: цены на один продукт обвалились до минимума

15:43

"Прощай, друг": скончался известный украинский актер

15:25

Кого ждет самый важный месяц 2026 года: гороскоп на апрельВидео

15:20

Пасхальные яйца с вау‑эффектом: как сделать яркие крашенки за копейки

14:58

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

14:37

Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

14:25

Лунный календарь стрижек на апрель 2026: что делать с волосами до Пасхи

14:22

Прилетел с территории РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии, что известно

14:20

Что на самом деле означают скрещенные руки: не всегда это признак недоверия

14:01

Силы обороны поразили российский боевой ледокол на Балтике

13:38

Как разморозить мясо за считанные минуты: блогерша поразила лайфхаком

13:37

Как проверить штрафы за парковку онлайн: в Украине запущен новый сервисВидео

13:00

Котенка отвергли за "некрасивую" внешность, но потом именно его выбрали и полюбили

12:52

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

12:46

Садоводы жалеют об этом: названы цветы, которые лучше не сажать в садуВидео

12:39

Венгрия прекращает поставки газа в Украину: Орбан выдвинул новый ультиматум

12:08

"Бабушкины" вещи снова в моде: названы тренды интерьера 2026Видео

11:43

"Суммы огромные": LELÉKA раскрыла масштабы расходов на "Евровидение"

11:41

Буданов: Украина впервые разрабатывает стратегию расширения отношений и присутствия в Африке

11:41

Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

11:39

"Ждем на буровую": дочь-качок путинистки Шукшиной ошарашила новым видео

11:35

Лунный календарь на апрель 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

10:56

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

10:55

Тайна исчезновения раскрыта: популярный блогер-сплетник мобилизовался

10:39

Как понять, что почва в саду "умирает": пять тревожных сигналовВидео

10:34

Кому молиться 26 марта о духовной поддержке: какой церковный праздник

10:08

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

10:06

Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

09:41

После 25 марта все изменится: три знака зодиака, у которых жизнь резко наладится

09:27

Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

09:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 марта (обновляется)

09:15

Угождает диктатору: тощая Кабаева снова изменилась до неузнаваемости

08:57

Блэкаут на Черниговщине, 150 тысяч потребителей без света: что случилось

08:36

"Отдых" за границей и $500: как РФ вербует европейцев для диверсий - Politico

08:33

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Горит здание ФСБ, тонет корабль в порту: последствия массированной атаки дронов на РФ

06:54

РФ ударила по жилому дому: вспыхнул пожар, под завалами - человекФото

