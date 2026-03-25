Мирные переговоры были содержательными, но прогресса нет: в МИД назвали причину

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий подчеркнул, что у Киева есть конкретные наработки даже по самым сложным вопросам.

Украина готова к обсуждению самых сложных вопросов

Ключевые тезисы Тихого:

Переговоры Украины и США были содержательными

РФ блокирует мирный процесс и не заинтересована в дипломатии

У Украины есть предложения даже по сложным вопросам

Переговоры между украинской и американской делегациями по мирному урегулированию войны были содержательными, однако реального прогресса пока нет. Главным препятствием остается Россия. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.

По его словам, Россия фактически блокирует мирный процесс, не заинтересована в дипломатии и делает ставку на продолжение войны.

"У Украины есть рабочие предложения даже по самым сложным вопросам, но все зависит от России", - заявил Тихий.

Для разблокирования процесса Киев выступает за проведение встречи на высшем уровне в формате Украина-США-РФ. В то же время, независимо от политического трека, приоритетным остается обмен пленными и возвращение гражданских украинцев домой.

Спикер МИД подчеркнул, что обострение на Ближнем Востоке не является отдельным конфликтом, ведь Россия и Иран действуют как единые союзники. События в обоих регионах - это части глобального противостояния.

"Это два театра одной войны. Усиливая давление на Россию, мы противодействуем Ирану, и наоборот", - заявил пресс-секретарь МИД.

Несмотря на то, что конфликт на Ближнем Востоке частично отвлекает внимание мира, Украина уже вносит свой вклад в стабильность региона. В частности, украинские специалисты уже работают в нескольких странах Персидского залива, делясь уникальным опытом противодействия воздушным атакам, дронам и ракетам.

Напомним, 22 марта украинская делегация во Флориде провела встречу с представителями США по переговорам о прекращении войны. Стороны обсудили ключевые вопросы и дальнейшие шаги, сосредоточившись на согласовании подходов для достижения практических результатов.

По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, об итогах первого дня доложили президенту Владимир Зеленский. Переговоры будут продолжаться и в дальнейшем. В США назвали встречи конструктивными и направленными на приближение к всеобъемлющему мирному соглашению.

Президент Зеленский заявил, что после встреч украинской делегации с США появились сигналы о возможном продолжении обменов и обсуждении гарантий безопасности для Украины и Европы. Он подчеркнул, что главное - достичь надежного мира, хотя Россия не демонстрирует желания завершать войну.

Как сообщал Главред, США могут выйти из переговоров по Украине и переключиться на другие приоритеты, в частности Иран, если не будет прогресса в ключевых вопросах. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

О личности: Георгий Тихий Георгий Тихий — украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020–2024), пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

