Мирные переговоры были содержательными, но прогресса нет: в МИД назвали причину

Ключевые тезисы Тихого:
- Переговоры Украины и США были содержательными
- РФ блокирует мирный процесс и не заинтересована в дипломатии
- У Украины есть предложения даже по сложным вопросам
Переговоры между украинской и американской делегациями по мирному урегулированию войны были содержательными, однако реального прогресса пока нет. Главным препятствием остается Россия. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.
По его словам, Россия фактически блокирует мирный процесс, не заинтересована в дипломатии и делает ставку на продолжение войны.
"У Украины есть рабочие предложения даже по самым сложным вопросам, но все зависит от России", - заявил Тихий.
Для разблокирования процесса Киев выступает за проведение встречи на высшем уровне в формате Украина-США-РФ. В то же время, независимо от политического трека, приоритетным остается обмен пленными и возвращение гражданских украинцев домой.
Спикер МИД подчеркнул, что обострение на Ближнем Востоке не является отдельным конфликтом, ведь Россия и Иран действуют как единые союзники. События в обоих регионах - это части глобального противостояния.
"Это два театра одной войны. Усиливая давление на Россию, мы противодействуем Ирану, и наоборот", - заявил пресс-секретарь МИД.
Несмотря на то, что конфликт на Ближнем Востоке частично отвлекает внимание мира, Украина уже вносит свой вклад в стабильность региона. В частности, украинские специалисты уже работают в нескольких странах Персидского залива, делясь уникальным опытом противодействия воздушным атакам, дронам и ракетам.
Мирные переговоры - новости по теме
Напомним, 22 марта украинская делегация во Флориде провела встречу с представителями США по переговорам о прекращении войны. Стороны обсудили ключевые вопросы и дальнейшие шаги, сосредоточившись на согласовании подходов для достижения практических результатов.
По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, об итогах первого дня доложили президенту Владимир Зеленский. Переговоры будут продолжаться и в дальнейшем. В США назвали встречи конструктивными и направленными на приближение к всеобъемлющему мирному соглашению.
Президент Зеленский заявил, что после встреч украинской делегации с США появились сигналы о возможном продолжении обменов и обсуждении гарантий безопасности для Украины и Европы. Он подчеркнул, что главное - достичь надежного мира, хотя Россия не демонстрирует желания завершать войну.
Как сообщал Главред, США могут выйти из переговоров по Украине и переключиться на другие приоритеты, в частности Иран, если не будет прогресса в ключевых вопросах. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.
О личности: Георгий Тихий
Георгий Тихий — украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020–2024), пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред