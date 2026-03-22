Переговоры Украины и США: у Трампа сделали важное заявление о приближении к миру

Алексей Тесля
22 марта 2026, 01:10
По итогам первого дня встречи доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Рустем Умеров раскрыл детали важных переговоров в США

  • Обсуждены ключевые вопросы и дальнейшие шаги в рамках переговорного трека
  • Особое внимание уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения

Украинская делегация во Флориде на встрече с представителями США по переговорам о прекращении войны продолжила обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека.

"Сегодня во Флориде вместе с Давидом Арахамией, Кириллом Будановым и Сергеем Кислицей провели встречу с американской стороной в рамках переговорного процесса. Продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека. Особое внимание уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам", - сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Умеров отметил, что американскую делегацию представляли специальный представитель президента США Стив Виткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента США Крис Карран.

По итогам первого дня встречи доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Умеров поблагодарил США за вовлеченность и последовательную работу по продвижению процесса.

"Работу продолжим завтра", - добавил он.

Что говорят в США о переговорах с Украиной

Как сообщил специальный посланник США Стив Уиткофф, встречи были конструктивными и направлены на решение ключевых вопросов.

"Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках текущих посреднических усилий, обсуждение которых было сосредоточено на сужении и решении оставшихся вопросов для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению", — заявил Уиткофф.

Мирный план США из 20 пунктов
Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

О персоне: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

Реклама

