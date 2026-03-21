Главное условие завершения войны: Зеленский анонсировал новый раунд переговоров

Из-за иранской ситуации геополитические проблемы только усилились, предупредил президент.

Владимир Зеленский высказался относительно переговоров о мире

Украинская делегация в США в воскресенье продолжит встречу с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Команды продолжат общаться и завтра. Самое главное – понять, насколько российская сторона готова идти к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно. Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только усилились", – сказал он в видеообращении.

Президент также добавил, что будет еще подробный доклад украинской команды на эту тему.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

Читайте также:

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

