"Пару лет войны, но без США": что происходит за кулисами мирных переговоров - СМИ

Переговоры зашли в тупик, обсуждения "идут по кругу". Главный спор — вывод ВСУ из Донбасса.

США могут выйти из мирных переговоров

Главное:

Вашингтон якобы давит на Киев вместе с РФ

США готовы обсуждать гарантии безопасности взамен на выход ВСУ из Донбасса

Украина может столкнуться с финансовыми проблемами во второй половине года

США могут выйти из мирных переговоров по Украине и сосредоточиться на военной операции в Иране, если не будет прогресса в вопросе выхода ВСУ из Донбасса. Если Киев согласится, то Вашингтон якобы готов предоставить реальные гарантии безопасности. Об этом пишет Украинская правда.

По данным издания, американская сторона оказывает давление на Украину вместе с РФ по поводу вывода украинских войск из Донецкой области.

Один из членов команды Зеленского, который имел возможность ознакомиться с результатами последнего раунда переговоров 21–22 марта, заявил, что "американцы не видят, где мы можем договориться по главному вопросу".

"И это может заставить их выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. Они даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса. Но как это реализовать в Украине, просто не представляю", - цитирует УП собеседника.

Отмечается, что страна-агрессор РФ постоянно возвращается к "договоренностям" с президентом США в Анкоридже, и это блокирует развитие реального переговорного процесса с Украиной.

"На встречах сидят как будто три стороны, но Украина постоянно дискутирует с этим Анкориджем. То есть о чем бы ни говорили, всегда все сводится к тому, что американцы говорят типа: "Выйдите из Донбасса, и мы построим для вас рай, как договорились на Аляске"", - заявил собеседник издания.

Источник, причастный к мирным переговорам, утверждает, что дискуссии "идут по кругу". Украинская сторона старается "оттянуть американцев от идеи вывода в сторону создания каких-то экономических зон или еще чего-то".

"Но в какой-то момент все отбрасывается, и мы снова слышим: "Надо выйти". И так по кругу", - сказал он.

Украине грозят финансовые проблемы

В команде Зеленского заявили, что во второй половине года Украина может столкнуться с финансовыми трудностями.

По словам собеседника УП, "европейцы клянутся, что деньги будут, что они как-то обойдут сопротивление Венгрии".

"Мы пока выбираем свой бюджет. Но если ЕС ничего не придумает, то может оказаться где-то во второй половине года, что деньги на армию еще немного есть, а вот на социальные выплаты уже нет. И с этим вообще неясно будет, что делать… Поэтому очевидно, что [Кирилл] Буданов с [Давидом] Арахамией должны ездить, должны говорить, искать формулировки. Столько, сколько это будет нужно. Потому что иначе еще несколько лет войны и уже без США. Готовы ли люди к такому? Боюсь, что нет", - сказал источник издания.

21 марта секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что делегации Украины и США во Флориде продолжили обсуждение дальнейших шагов в рамках переговорного трека.

С украинской стороны в переговорах участвовали он, Давид Арахамия, Кирилл Буданов и Сергей Кислица. Американскую делегацию представляли специальный представитель президента США Стив Виткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Госдепартамента США Крис Карран.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф назвал конструктивной встречу украинской и американской делегаций, которая касалась "сужения круга нерешенных вопросов".

22 марта президент Владимир Зеленский по итогам встреч команды Украины и США заявил о сигналах о возможном продолжении обменов между Украиной и РФ.

Как писал Главред, 19 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры о мире с участием США, России и Украины в настоящее время приостановлены на фоне событий, связанных с войной против Ирана.

По данным Politico, администрация Дональда Трампа рассматривает завершение войны в Украине как часть более широкой стратегии сдерживания Китая. В Белом доме считают, что стимулирование России к миру и привлечение американских инвестиций может изменить глобальный баланс сил и ослабить ее связи с Пекином.

Об источнике: Украинская правда Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредитель издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

