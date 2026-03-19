Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ приостановлены: в чем причина

Кратко:
- Переговоры между Украиной, США и Россией на данный момент приостановлены
- Кирилл Дмитриев продолжает работу в рамках двусторонней группы РФ и США
- РФ продолжит работу с Украиной в рамках обмена пленными и телами погибших
Трехсторонние мирные переговоры между Соединенными Штатами, РФ и Украиной приостановлены на фоне войны с Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ, пишет Reuters.
Отмечается, что Кремль подтвердил паузу и что война в Иране может подтолкнуть Киев к компромиссу.
Песков в комментарии российским СМИ отметил, что специальный посланник президента Кирилл Дмитриев продолжит работу над инвестиционными и экономическими вопросами в рамках двусторонней группы РФ и США.
"Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа находится на паузе", — цитируют Пескова российские СМИ.
В Кремле также заявили, что Россия продолжит сотрудничество с Украиной в рамках обмена пленными и телами погибших.
Напомним, как ранее сообщал Главред, переговоры о завершении войны РФ против Украины поставили на паузу события на Ближнем Востоке, однако стороны поддерживают ежедневный контакт. Об этом сообщил спикер МИД УкраиныГеоргий Тихий.
Кроме того, военно-политический эксперт Александр Коваленко считает, что в ближайшее время переговоры между Украиной и Россией, вероятно, не принесут существенных результатов. Международный диалог продлится в течение года, однако его практические последствия ограничатся преимущественно обменами пленными.
Напомним, по данным Politico, администрация Дональда Трампа рассматривает завершение войны в Украине как часть более широкой стратегии сдерживания Китая. В Белом доме считают, что стимулирование России к миру и привлечение американских инвестиций может изменить глобальный баланс сил и ослабить ее связи с Пекином.
О личности: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
