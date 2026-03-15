Россия на переговорах раскрыла свои реальные планы по поводу войны — что известно

Юрий Берендий
15 марта 2026, 13:16
Возвращение Владимира Мединского к переговорному процессу является демонстративным сигналом России относительно её отношения к переговорам, заявил президент.
Мирные переговоры — Россия раскрыла свои истинные намерения в отношении войны / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • Трехсторонние мирные переговоры были перенесены
  • Дмитриев ездил в США для переговоров об ослаблении санкций
  • Возвращение Мединского к переговорному процессу показывает реальные намерения Кремля в отношении мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение помощника российского диктатора и военного преступника Владимира Мединского к переговорному процессу свидетельствует о подлинном отношении России к вопросу мира. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, передает lb.ua.

По инициативе США трехсторонние переговоры между Украиной и Россией перенесли на следующую неделю. Американская сторона предложила провести встречу на своей территории, и Украина согласилась с таким предложением. В то же время российская сторона пока не готова ехать в Соединенные Штаты, поэтому Киев ожидает решения Вашингтона — либо будет изменено место проведения переговоров, либо российская делегация все же отправится в США.

"Мы хотим, чтобы состоялась трехсторонняя встреча. Мы считаем, что встречи важны. Мы освобождаем людей из плена, есть результаты, есть продвижение вперед. И они говорили о середине следующей недели как о дате встречи. Я не знаю, состоится ли эта встреча. У нас пока нет четкого времени и четкого предложения", — сказал он.

Комментируя визит российской делегации в США во главе с Кириллом Дмитриевым, Зеленский высказал мнение, что эта поездка связана прежде всего с вопросом ослабления американских санкций, а не с обсуждением войны.

По его словам, это не первая встреча, на которой поднималась тема санкций, и, по его мнению, российская сторона частично достигла определенного результата. Он также предположил, что во время контактов могли обсуждаться экономические вопросы и возможные американские контракты, хотя у него нет информации о состоянии экономических отношений между сторонами.

Президент также обратил внимание на очередную смену состава российской переговорной делегации. После раундов переговоров с участием представителей военных и разведки Москва вновь направила группу во главе с Мединским, который возглавлял российских переговорщиков еще в первый год полномасштабного вторжения.

"Для Украины единство – не пустое слово. В России вертикаль действует так, как им сказали. Мы совершенно другая страна. И Россия с самого начала войны пыталась разделить нас на несколько каналов коммуникации. Сейчас с украинской стороны ребята в одной команде и работают вместе, объединенно. Возвращение Мединского – это просто демонстрация их отношения. Это такой шаг. Но это не значит, что Мединский будет постоянно. Просто так они показали свое отношение после некоторых процессов. Мы относимся к этому спокойно. Это больше американской стороне должно показать, кто и что на самом деле затягивает", – сказал президент.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, мирный переговорный процесс по завершению войны в Украине, в котором активно участвовал президент США Дональд Трамп, фактически зашел в тупик. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС. По их оценкам, Трамп потерял интерес к украинскому вопросу, поскольку сейчас сосредоточен на войне против Ирана. В результате переговоры оказались в "опасной зоне".

В то же время американский лидер резко выразил недовольство, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не стремится заключать мирное соглашение.

Несмотря на это, Украина готова к новому раунду переговоров с США и Россией. Однако дата и место встречи пока не определены из-за расхождений в позициях Вашингтона и Москвы. Как рассказал Зеленский журналистам после визита во Францию, проведение переговоров было отложено по просьбе американской стороны из-за войны против Ирана.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
