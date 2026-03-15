Украина готовит альтернативу Patriot для борьбы с баллистикой: что известно о системе

Украина планирует испытать системы ПВО SAMP/T для перехвата баллистических ракет, что может стать важной альтернативой системе Patriot, отметил Зеленский.

Украина опробует новую систему противодействия баллистическим ракетам, — Зеленский

Украина начнет испытывать новую систему ПВО для противодействия ударам российской баллистики. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает РБК-Украина.

По его словам, в этом году Украина должна получить от Франции новую систему противовоздушной обороны SAMP/T, которую планируют испытать для перехвата баллистических ракет. Он добавил, что во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном одной из ключевых тем была возможность получения альтернативы системам Patriot в сфере ПВО.

Глава государства отметил, что SAMP/T на данный момент является единственной европейской альтернативой таким системам. Украина планирует протестировать ее возможности противодействия баллистическим ракетам уже в этом году. Если результаты испытаний будут успешными, такая система может стать важной долгосрочной поддержкой для украинской противовоздушной обороны.

Президент также добавил, что в случае положительных результатов Украина будет иметь приоритет в очереди на получение новых систем SAMP/T.

"Если нам с французами удастся и мы сможем сбивать баллистические ракеты, то это первая такая альтернатива. И, безусловно, мы с Эммануэлем договариваемся, что в этой очереди Украина будет первой. Потому что, как только они начнут сбивать баллистику, сразу появится очередь. Поэтому моей главной задачей было договориться, что мы тестируем с ними вместе и будем первыми в очереди. Других альтернатив я пока не вижу", — резюмирует глава государства.

Удары баллистическими ракетами по Украине – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 марта Россия вновь нанесла массированный удар по Украине, применив ударные беспилотники, а также ракеты наземного и морского базирования. Всего было использовано 498 средств воздушного нападения, сообщили в Воздушных силах Украины.

В то же время сбивать российские баллистические ракеты Украина пока может преимущественно с помощью систем Patriot и SAMP/T, однако комплексов Patriot и ракет к ним у страны немного. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что существует еще один способ уменьшить угрозу для городов — наносить удары непосредственно по пусковым установкам, хотя реализовать это очень сложно.

Эксперт также подчеркнул, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов российского террора против Украины. Наибольшую опасность будут представлять регионы, находящиеся в пределах примерно 500-километровой зоны поражения — она охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично северные области.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

