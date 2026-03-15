РФ готовит новый удар для Украины: что задумали оккупанты

Это подразделение ранее уже участвовало в штурмовых действиях вблизи населенных пунктов Варваровка и Прилуки.

Волошин раскрыл замысел Путина

Путин задумал новый план в Украине

В ВСУ рассказали о планах врага

Армия диктатора Владимира Путина начала усиливать группировки на юге Украины и перебрасывает подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях.

Как заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, речь идет в частности о 40-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота России.

"Пытались атаковать наши позиции, однако — неудачно", — отметил Волошин в эфире телемарафона 14 марта.

В то же время, по словам спикера, российское командование готовится перебросить на южное направление еще две группировки морской пехоты. После восстановления и пополнения они могут быть вовлечены в штурмы уже в апреле.

"Их перебросят на территорию временно оккупированной Донецкой области. Там они пройдут боевое слаживание, восстановление, восполнение потерь и, вероятно, будут привлечены к проведению штурмовых действий у нас на юге. Это может быть и Гуляйпольское направление, и Александровское направление, и даже Ореховское направление… Говорить, где они, и как это планы российского генерального штаба", — отметил спикер.

Кроме того, Волошин подчеркнул, что ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной. По его словам, каждый день там происходит до 30 боевых столкновений.

Активнее всего российские войска пытаются атаковать вблизи населенных пунктов Железнодорожное, Мирное, Волшебное и других.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее сообщал Главред, войска страны-агрессора России активизировались в приграничных районах Сумской области, однако, по оценке украинских военных, достичь там долгосрочного успеха ей вряд ли удастся.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, основной целью этих действий является создание примерно 20-километровой "буферной зоны" вдоль украинско-российской границы.

В то же время на государственной границе фиксируется расширение зон контроля российских войск — на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию. По данным аналитиков DeepState, противник пытается расширить контроль в приграничных районах, дестабилизировать ситуацию и отвлечь украинские ресурсы.

Читайте также:

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

