Российские оккупанты сосредотачивают значительные силы и средства на Запорожском направлении.

Направление Гуляйполя является основным, которое атакуют оккупанты

Что известно:

РФ сосредоточила значительное количество сил на Запорожском направлении

В районе Гуляйполя интенсивность наступательных действий выше

Запорожское направление является основным направлением удара РФ. Там противник сосредотачивает значительное количество сил и средств. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Россияне пытаются атаковать в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого и Варваровки.

"Интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями", — говорится в сообщении.

Украинских военных будут усиливать боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами. Главной задачей является удержание занимаемых рубежей и позиций, нанесение оккупантам максимальных потерь, перехват инициативы и сохранение жизни наших защитников.

"Искренне благодарен солдатам, сержантам и офицерам, которые неустанно работают, чтобы сдерживать и уничтожать российского агрессора", — написал Сырский.

Александр Сырский

Как писал Главред, войска страны-агрессора России активизировались в приграничных районах Сумской области, однако, по оценке украинских военных, достичь там долгосрочного успеха ей вряд ли удастся. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Кроме того, российские оккупационные войска проводят наступательные операции вдоль государственной границы Украины. Однако, вопреки заявлениям российских пропагандистов, о наступлении на Сумы речи не идет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

В то же время на государственной границе фиксируется расширение зон контроля российских войск — на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию. По данным аналитиков DeepState, противник пытается расширить контроль в приграничных районах, дестабилизировать ситуацию и отвлечь внимание украинских ресурсов.

О личности: Александр Сырский Сирский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

