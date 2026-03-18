Снятие санкций с РФ и переговоры Украины с Ираном — Зеленский сделал громкие заявления

РФ заинтересована в затягивании войны в Иране, ведь выигрывает от роста цен на ресурсы и направляет эти средства на войну против Украины, сказал президент.

https://glavred.info/war/snyatie-sankciy-s-ra-i-peregovory-ukrainy-s-iranom-zelenskiy-sdelal-gromkie-zayavleniya-10749956.html Ссылка скопирована

Зеленский предупредил о новых рисках для Украины в войне / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какова цель российских ударов по Украине – какую новую тактику применяет РФ

Как война на Ближнем Востоке влияет на Украину

Как снятие санкций с России повлияет на ход войны

18 марта 2026 года президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Мадрид провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Испании Педро Санчесом, на которой стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины, усиление санкций против России и координацию позиций союзников на фоне новых глобальных вызовов из-за войны на Ближнем Востоке.

Главред собрал основные заявления Зеленского в рамках пресс-конференции, которую транслировал Офис президента Украины.

видео дня

Не пропустите важное — присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

О чем говорили на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом сообщил о подписании новых оборонных соглашений между Украиной, Испанией и представителями частного сектора обеих стран. По его словам, также наблюдается прогресс в развитии экономического и инфраструктурного сотрудничества, в частности в сфере железнодорожного сообщения, а гуманитарное и дипломатическое взаимодействие между государствами продолжается.

"Я очень надеюсь, что мы реализуем все наши проекты, все, о чем мы договариваемся, что это не будут только подписи, я уверен в этом. И мы будем со своей стороны, со стороны государства, постоянно за этим следить. Я очень верю в совместное производство между нашими странами", — сообщил он.

/ Скриншот

Глава государства отметил, что начал визит с посещения испанского оборонного предприятия, подчеркнув, что Украина вместе с правительством Испании и местными компаниями работает над дальнейшим технологическим развитием оборонного потенциала обеих стран. Украинская сторона готова делиться приобретенным во время войны опытом, в частности в сфере использования дронов и других современных решений.

В то же время испанская оборонная промышленность имеет возможности поставлять Украине необходимые боеприпасы, радары и технику, и соответствующие договоренности уже прорабатываются на уровне команд. Подписанные соглашения призваны расширить это сотрудничество.

Зеленский также поблагодарил Испанию за поддержку, отметив, что она одной из первых в Европе направила финансирование в рамках оборонной программы Safe для поддержки производства и помощи Украине. Стороны согласовали перечень продукции, которая будет производиться в рамках этой программы, а также договорились работать над тем, чтобы средства Safe использовались и для развития производства непосредственно в Украине.

Отдельно президент отметил сотрудничество в сфере инфраструктуры, в частности подписание грантового соглашения между испанской компанией TRIA и "Укрзализныцей", что позволит расширить логистические возможности Украины и укрепить связи с Евросоюзом и европейскими партнерами. Он также поблагодарил Испанию за стабильную поддержку Украины, в частности в вопросах евроинтеграции, санкций против России и обеспечения гарантий безопасности и финансовых гарантий.

"Сегодня мы уделили значительное внимание вместе с премьер-министром именно защите неба. Война России против Украины продолжается так же жестко, она продолжается и продолжается, к сожалению, так же жестко, как и раньше. Фактически, как минимум 5-6 раз в месяц россияне наносят массированные удары по нашей инфраструктуре, а дроны и ракеты прилетают каждый день", — отметил он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре и украинским городам, все активнее применяя баллистические ракеты — речь идет о десятках таких ударов ежемесячно, а также о значительном количестве крылатых ракет и более разрушительных беспилотников.

Откуда и какими видами оружия Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

В связи с этим он отметил постоянную необходимость в усилении противовоздушной обороны и обеспечении ее необходимыми ракетами, подчеркнув, что это непрерывная задача. Зеленский отметил, что предыдущие переговоры с премьер-министром Испании были результативными, а сама Испания внесла весомый вклад в укрепление украинской ПВО.

Он также сообщил об обсуждении новых проектов, в частности участия Испании в поддержке соответствующих инициатив, а также общеевропейской программы PURL, которая имеет критическое значение для Украины, поскольку позволяет закупать необходимые ракеты для систем Patriot. Зеленский подчеркнул, что на данный момент это фактически безальтернативный вариант для защиты неба.

"Мы активно работаем, чтобы в Европе было свое сильное производство антибаллистических систем, и я уверен, что в этом будет результат. Но это, к сожалению, время. Нужно время. Защита жизни не может ждать, а россияне не прекращают своих ударов и не прекращают своих ударов даже тогда, когда мы активизируемся в дипломатическом направлении. Поэтому мы так ценим каждый европейский вклад", — добавил он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке существенно влияет на глобальную ситуацию, в частности на Европу и Украину. По его словам, из-за этого партнеры не могут увеличить объемы поставок вооружения в рамках инициативы PURL, поскольку значительная часть ракет перенаправляется в этот регион.

"Но никто не остановил поставки в Украину. И у нас есть все эти партии. Да, конечно, мы боимся, что их станет меньше, как я уже говорил. Да, но сейчас они у нас есть. Но, конечно, я начал общаться с европейцами относительно того, на что мы можем рассчитывать в случае дефицита, большого дефицита. То есть, у нас всегда есть дефицит ракет ПВО, но я имею в виду, что если у нас возникнут вопросы относительно того, на какие страны мы можем рассчитывать", — указал он.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Он отметил, что, несмотря на сложности, Украина ищет выход, в частности через развитие других направлений военной поддержки. Зеленский подчеркнул, что страна активно наращивает собственное производство, особенно дронов, и не испытывает дефицита в этой сфере. В то же время альтернативой является увеличение финансирования для расширения производства как в Украине, так и в сотрудничестве с европейскими партнерами. Он обратил внимание на необходимость разблокирования значительных финансовых ресурсов, что позволило бы усилить производственные возможности.

"Я думаю, что для всей Европы нам нужно найти альтернативы "Патриоту" – то есть противоракетным системам, найти их, построить, производить. Да, и я знаю, что в этом направлении есть некоторые небольшие шаги, и в этом – да, я надеюсь, что они будут успешными", – заявил он.

Новые детали помощи Украине странам Ближнего Востока

Отдельно президент затронул вопрос экспорта оборонных технологий, пояснив, что поставки только дронов являются недостаточными без соответствующего программного обеспечения, инженерной поддержки, технологических команд и подготовленных специалистов. Он подчеркнул, что даже страны Ближнего Востока, которые имеют современные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot и THAAD, сталкиваются с трудностями в полной защите гражданского населения и критической инфраструктуры.

"Этого недостаточно. Нужны быстрые решения. Быстрые решения — это не только дроны. Вот почему мы просим не только экспортировать или не только найти способ, как приобрести 10 000 или сотни этих дронов и перехватчиков. Мы говорим о решениях между правительствами, а затем частный сектор должен над этим работать, потому что нужна правительственная команда, команда военных экспертов", — резюмирует он.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Как Иран помогает РФ

Президент Владимир Зеленский пояснил, что Украина оперативно отреагировала на события на Ближнем Востоке и помощь в защите гражданского населения, поскольку хорошо помнит собственный опыт первых дней войны, когда страна оставалась без должной поддержки под ракетными ударами. По его словам, именно поэтому вопрос защиты мирных людей является приоритетным.

В то же время он отметил, что Украина не может иметь позитивных отношений с Ираном, ведь с начала полномасштабной войны неоднократно пыталась наладить контакты, чтобы остановить поставки оружия России, однако эти усилия не дали результата.

"Они пошли дальше. Помимо партий шахидов, они учили их атаковать наших людей. Далее они передавали другое оружие: артиллерию, ракеты и т. д. После всего этого иранская сторона сказала, что поставок больше не будет, но они передали им (россиянам, — ред.) лицензии и помогли построить два крупных завода по производству дронов", — рассказал он.

Шахед / Инфографика: Главред

Худшая зима для Украины

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия сейчас достигла уровня, когда во время массированных атак за одну ночь применяет от 350 до 500 дронов, что приводит к значительным разрушениям. По его словам, в результате таких ударов люди оставались без электроэнергии, воды и отопления.

Он напомнил, что первая зима полномасштабной войны была особенно тяжелой, ведь тогда в Украине впервые за годы независимости произошел масштабный блэкаут, вызванный целенаправленными ударами по энергетической инфраструктуре. Ключевую роль в этих атаках играли иранские дроны "Шахед".

Зеленский подчеркнул, что из-за этого Украина не может положительно относиться к режиму, который способствовал таким ударам. В то же время он отметил, что именно эти атаки заставили Украину приобрести опыт противодействия дальнобойным дронам, которым она сейчас делится со странами Ближнего Востока, помогая им в вопросах защиты.

Зеленский о 90 миллиардах

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом обсудил необходимость разблокирования пакета помощи для Украины в размере 90 миллиардов евро. По его словам, Испания поддерживает это решение, ведь речь идет не только о финансах, но и о принципе справедливости, который должен действовать в Европе.

Он пояснил, что этот пакет формировался в контексте использования замороженных российских активов, которые должны быть направлены на защиту Украины и ее восстановление. В то же время решение об их полной передаче пока не принято, зато создан механизм финансовой поддержки на основе их замораживания, что также важно для Украины. Зеленский подчеркнул необходимость скорейшего запуска этого пакета и выразил надежду на эффективную реализацию решений со стороны ЕС, подчеркнув, что это напрямую влияет на безопасность людей.

"Завтра в Брюсселе встречаются лидеры Европейского Союза, и именно там, на мой взгляд, главный вопрос, по крайней мере для нас, главный вопрос — это эти 90 миллиардов. Мы очень рассчитываем, что страны ЕС найдут подходы, как решить этот вопрос, потому что соглашение было заключено еще до конца 2025 года, а это уже пересмотр соглашения. Поэтому это несправедливо, и, на мой взгляд, будут найдены соответствующие аргументы. Я знаю, что большинство стран, почти все, понимают, что это абсолютно нечестная блокировка. Альтернативы 90 миллиардам нет. Могут быть альтернативы формам финансирования, а альтернативы укреплению нашей армии просто нет", — подчеркнул президент Украины.

Президент также отметил важность дальнейшего двустороннего сотрудничества с Испанией, в частности в сфере технологий, производства дронов, развития дальнобойных ударных возможностей, систем противовоздушной обороны, высокоточного оружия и радаров. Отдельно он подчеркнул значение артиллерии, в частности боеприпасов калибра 155 мм, а также средств защиты энергетической инфраструктуры, включая системы Gepard и необходимые к ним боеприпасы.

Gepard / Инфографика: Главред

Во время обсуждения президенту Владимиру Зеленскому задали вопрос о том, повлияет ли возможная отмена санкций США и ограничений на продажу российской нефти на ход войны в Украине, а также упомянули заявление Бельгии о готовности вести диалог с Россией ради более дешевых энергоносителей.

В ответ Зеленский отметил, что Россия уже в начале войны на Ближнем Востоке получила значительные доходы от роста цен на энергоресурсы, заработав около 10 миллиардов долларов только за первые две недели. По его словам, эти средства в дальнейшем направляются на производство вооружения, которое, в частности, используется против Украины.

"Поэтому России выгодна долгая война, а все остальные страны должны делать все, чтобы война не закончилась", — резюмирует он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред