Россия сократила производство ракет: Зеленский — о планах противника

Ангелина Подвысоцкая
17 марта 2026, 14:49
Россия сократила производство ракет

РФ сократила объемы производства ракет. В то же время враг нарастил объемы производства ударных беспилотников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Post.

"Сегодня российская атака на Украину — это 350–500 дронов в сутки. Россия хочет выйти в 2026 году на 600–800 дронов, но общая цель у них — 1000 дронов в сутки", — отметил Зеленский.

Если РФ будет использовать столько дронов, Украине понадобится минимум 2–3 тысячи перехватчиков, отметил президент. В то же время нет смысла использовать ракеты типа "Петриот", чтобы остановить сотни российских дронов.

"Дрон-перехватчик стоит $3–$5 тыс., то есть на один "Шахед" уходит около $10 тыс., а ракета "Петриот" стоит $4 млн. Украина тратит на сбивание дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока — 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что союзникам нужно объединять технологии и опыт для укрепления безопасности.

"Сегодня Украина – номер один в этих технологиях, а США – самая эффективная, самая сильная армия в мире. Если мы говорим о реальном обмене безопасностью, гарантиями безопасности и опытом, мы открыты... Нам нужно действовать максимально быстро, и проснуться нужно всему миру. Больше не работает так, что кто-то может себе купить современное оружие или осуществлять добычу нефти и газа и быть в безопасности. Безопасность появляется тогда, когда есть самые современные технологии и их постоянно развивают", – отметил Зеленский.

Основные характеристики Шахеда / Инфографика: Главред

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отмечается, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

Об источнике: The New York Post

New York Post — консервативная ежедневная таблоидная газета, издающаяся в Нью-Йорке. Поддерживает Республиканскую партию.

Была основана в 1801 году федералистом и отцом-основателем Александром Гамильтоном и стала авторитетной массовой газетой в XIX веке под названием New York Evening Post. Ее самым известным редактором XIX века был Уильям Каллен Брайант, пишет Википедия.

В середине XX века газета принадлежала Дороти Шифф, преданной либералке, которая разработала ее таблоидный формат.

В 1976 году Руперт Мердок купил New York Post за 30,5 миллионов долларов США.

С 1993 года New York Post принадлежит компании Мердока News Corp. В 2019 году газета заняла четвертое место в США по тиражу среди ежедневных газет.

В 1996 году была запущена интернет-версия газеты. В 2014 году был открыт веб-сайт Decider.

Интересно, что президент США Дональд Трамп называл New York Post своей любимой газетой.

Издание NY Post поддерживало Трампа на президентских выборах 2020 года.

