Облачно и дождливо: какая погода в Харькове будет на выходных

В субботу и воскресенье, 9 мая и 10 мая, в Харькове и области прогнозируется облачная и теплая погода. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
В частности, в субботу, 9 мая в Харькове будет облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9 – 14° тепла, днем 21 – 26°.
В воскресенье, 10 мая, в Харькове будет также облачная погода. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8 – 13° тепла, днем 19 – 24°.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 9 мая погода будет облачной.
"В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер юго-западный, 3, 4 м/с. Температура воздуха днем 9 мая будет +14° ... +27°.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 10 мая погода будет облачной.
"В Харькове облачная погода продержится весь день. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь", - говорится в сообщении.
Ветер южный, 3, 2 м/с. Температура воздуха днем 10 мая будет +16° ... +26°.
Погода в Украине - последние новости
Главред ранее писал, что в четверг, 8 мая, в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман, из-за которого видимость на дорогах снизится до 200–500 метров.
Погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.
В Днепре на выходных ожидается настоящая весенняя погода с преимущественно комфортными температурами, переменной облачностью и периодами солнца. В конце выходных атмосферные условия изменятся — усилится облачность и появится вероятность дождя.
Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.
Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.
