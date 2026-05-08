РФ в панике развертывает полки для защиты Москвы: Сырский раскрыл подробности

Ангелина Подвысоцкая
8 мая 2026, 13:22
Российские оккупанты развертывают 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для прикрытия Москвы и Краснодарского края.
Сырский, ПВО
Россия развертывает дополнительные силы для борьбы с украинскими дронами / Коллаж: Главред, фото: Александр Сырский, Telegram

РФ срочно развертывает силы для борьбы с украинскими дронами. Об этом заявил украинский главнокомандующий Александр Сырский.

Вне утвержденного плана Россия развертывает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для прикрытия Москвы и Краснодарского края.

"Фактически россияне масштабируют свои войска БпС, копируя украинские решения — технические, тактические и организационные. То же самое касается и применения средств РЭБ в приграничных областях", — отметил Сырский.

Он подчеркнул, что Украина продолжает удерживать инициативу, а преимущество в FPV-дронах растет. Только за последние 5 месяцев подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины смогли обезвредить больше оккупантов, чем РФ успевает мобилизовать:

  • выполнено почти 357 тысяч боевых задач;
  • поражено более 160,7 тысяч верифицированных целей;
  • подавлено более 7,7 тысячи позиций российских пилотов БПЛА;
  • средствами Middle Strike поражено 424 объекта оккупантов.

"Современная война стремительно повышает роль наземных роботизированных комплексов. Сегодня роботы не только воюют, но и эвакуируют раненых, устанавливают минные заграждения и обеспечивают уже более 60% логистических перевозок в интересах войск. Именно поэтому критически важно обеспечить своевременную и ритмичную поставку таких платформ в соответствии с потребностями подразделений", — добавил Сырский.

Александр Сырский
Александр Сырский / Главред - инфографика

В то же время уже известно, что в 2026 году Россия планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к БПЛА различных типов. Также РФ наращивает поставки ударных дронов с турбореактивными двигателями.

"Во время ежемесячного совещания по вопросам развития БпС отдельно обсудили проблемные вопросы, пути их решения и обменялись опытом эффективной боевой работы. В частности — по применению дронов-перехватчиков для прикрытия наших пехотных групп", — добавил Сырский.

Сейчас Украина работает над повышением эффективности радиоэлектронной борьбы, наращивает использование наземных роботизированных РЭБ-платформ и проводит тестирование индивидуальных средств РЭБ.

Кроме того, Сырский подписал приказы о поощрении лучших военнослужащих направления беспилотных систем.

Удары по РФ в ночь на 8 мая — подробности

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 8 мая, в ряде городов России прогремели взрывы. В результате в Ярославле возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, под атаку попали Москва и Ростов.

Первые дроны на территории РФ зафиксировали вечером 7 мая. После этого Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в московских аэропортах Внуково и Домодедово.

По предварительной информации, под удар попал перерабатывающий завод "Ярославнефтеоргсинтез". На его территории вспыхнул пожар.

Майское перемирие — последние новости

Как писал Главред, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в этом году на параде 9 мая в Москве могут пролететь украинские дроны.

В полночь 6 мая начался режим тишины, объявленный президентом Владимиром Зеленским. Впрочем, ВС РФ снова атаковали регионы Украины.

Вражеская атака началась сразу после вступления в силу режима прекращения огня. Харьков, Запорожье, Кривой Рог и другие города оказались под ударом.

7 мая Зеленский заявил, что Украина не рекомендует представителям других государств посещать Москву во время парада 9 мая.

Другие новости:

О личности: Александр Сырский

Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

