США дали Украине сигнал насчет переговоров — какое условие для завершения войны

Ослабление позиций России на фронте, экономическое давление и международная поддержка Украины должны приблизить окончание войны, отметил Зеленский.

Зеленский рассказал о сигнале со стороны США

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и страной-агрессором Россией могут возобновиться уже в ближайшее время. Соответствующие сигналы Украина получает от Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета, передает Офис президента.

"Последние несколько дней мы получали сигналы от американской стороны о том, что переговоры могут вскоре возобновиться. Но с каким настроем российская сторона придет на переговоры на этот раз? От нас всех зависит, чтобы россияне не пришли на эти переговоры с ощущением, что их позиция значительно укрепилась", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что завершение войны возможно при условии ослабления российского агрессора — из-за роста его потерь на фронте, экономического давления и сохранения сильной международной поддержки Украины.

"Агрессор должен ослабевать, и это залог окончания войны. Это означает, что агрессор должен ослабевать на поле боя, и большие потери России на фронте — около 30–35 тысяч солдат ежемесячно — это обеспечивают", — указал он.

Он отметил, что санкции должны обеспечивать экономические потери России, а также важна моральная составляющая — стабильная и долгосрочная поддержка Украины, чтобы именно агрессор ощущал неопределенность своего будущего.

Президент также подчеркнул, что Украина прилагает все усилия для обеспечения эффективности дипломатических шагов и скорейшего завершения войны.

Напомним, как ранее сообщал Главред, трехсторонние переговоры о мире с участием США, России и Украины в настоящее время приостановлены на фоне событий, связанных с войной против Ирана. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Процесс переговоров между Украиной, США и Россией временно приостановлен из-за ситуации на Ближнем Востоке, однако стороны продолжают ежедневную коммуникацию. В украинском МИД уточнили, что Россия пока не демонстрирует готовности к полноценному дипломатическому диалогу.

В то же время, по оценкам американской разведки, Россия, вероятно, и в дальнейшем будет вести войну на истощение против Украины, стремясь достичь своих стратегических целей. Там также отмечают, что в течение последнего года Москва сохраняла преимущество в войне.

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

