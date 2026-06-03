Сорняки исчезнут без прополки: дачникам назвали простой способ с обычным картоном

Специалисты по садоводству рекомендуют обратить внимание на более простой и долговечный способ - мульчирование картоном.

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Сорняки исчезнут без прополки и химии / коллаж: Главред, фото: agro-market.net

Кратко:

Многие дачники используют для борьбы с сорняками уксус, соль и соду

Картон перекрывает доступ света, из-за чего сорняки постепенно погибают

Летом сорняки способны буквально захватить садовый участок. Теплая погода и регулярные осадки создают идеальные условия для их роста, поэтому одуванчики, вьюнок, ромашка и другие нежелательные растения появляются снова и снова даже после прополки. Об этом пишет Еxpress.co.uk.

Многие дачники используют для борьбы с сорняками уксус, соль, соду или кипяток, однако такие методы не всегда оказываются эффективными, особенно если речь идет о больших площадях.

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Специалисты по садоводству рекомендуют обратить внимание на более простой и долговечный способ - мульчирование картоном. Этот метод давно применяется профессиональными ландшафтными дизайнерами и позволяет избавиться от сорняков без перекопки и обработки химическими средствами.

По словам эксперта журнала Garden&Gun Элизабет Флорио, обычный картон может стать надежным барьером для сорной растительности. Кроме того, он постепенно разлагается и улучшает структуру почвы, обогащая ее органическими веществами.

Как работает метод

Принцип действия предельно прост. Листы картона укладывают прямо поверх сорняков, после чего накрывают слоем мульчи - древесной щепой, сосновой хвоей, компостом или другим органическим материалом.

Картон перекрывает доступ света, из-за чего сорняки постепенно погибают. Одновременно создаются благоприятные условия для сохранения влаги и улучшения качества грунта.

Садоводы, испытавшие этот способ на практике, отмечают его высокую эффективность. Один из участников форума известного британского огородника Чарльза Даудинга рассказал, что после укладки картона и древесной щепы под живой изгородью сорняки практически перестали появляться.

Другой дачник применил картон на сильно заросшей клумбе, высадил растения через специально сделанные отверстия и замульчировал поверхность. По его словам, за два месяца пришлось удалить лишь несколько сорняков.

Как правильно использовать картон

Перед укладкой картона необязательно полностью удалять сорняки. Достаточно скосить или срезать их надземную часть. Затем поверхность накрывают несколькими слоями картона и хорошо увлажняют водой, чтобы материал плотнее прилегал к земле.

Для этих целей лучше всего подходит обычный коричневый картон без ламинированного покрытия. Желательно выбирать листы с минимальным количеством краски и надписей, а также удалять клейкую ленту и другие искусственные элементы.

Чтобы повысить эффективность метода, поверх картона рекомендуется насыпать слой мульчи толщиной несколько сантиметров. Если планируется посадка растений, сверху дополнительно укладывают компост или плодородную почву.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

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