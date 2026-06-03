"Личный рекорд": картину Ивана Марчука продали на Sotheby’s за огромную сумму

По мнению Марчука, "у каждой картины, как и у каждого человека, своя судьба".

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Картину Ивана Марчука продали на Sotheby’s за 96 тысяч евро / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Ivanmarchukartist, Sotheby’s

Кратко:

Картина "Щедра планета" была создана в Нью-Йорке

Стоимость картины - €96 тысяч

Украинский художник Иван Марчук сообщил о продаже своей работы "Щедра планета" на престижном аукционе Sotheby’s за €96 тысяч. Для художника это стало новым личным аукционным рекордом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только что лот ушел с молотка за €96 000. Личный аукционный рекорд на Sotheby’s! Произведение находилось в частной коллекции в США. Поздравляю нового владельца!" - отметил Марчук. видео дня

По словам художника, картина "Щедра планета" была создана в Нью-Йорке. Ранее он рассказывал, что работа провела более трёх десятилетий в частной коллекции в США.

"Создана в сердце Нью-Йорка, она 32 года кого-то утешала и вдохновляла, пробуждала воспоминания и мечты. У каждой картины, как и у каждого человека, своя судьба", - писал художник.

По мнению Марчука, искусство имеет собственную "жизнь" и продолжает существовать в опыте людей, которые с ним взаимодействуют.

Картина "Щедра планета" / Фото: facebook.com/Ivanmarchukartist

Потери мира искусства

18 сентября 2025 года в Сан-Франциско (США) на 85-м году жизни умер украинский художник-график Василий Иванович Лопата. Василий Лопата известен, прежде всего тем, что был автором первого дизайна украинских гривен.

В Киеве скончался украинский художник-постановщик анимации бурятского происхождения Радна Сахалтуев. Он был главным художником мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля" и "Остров сокровищ". Мужчине было 90 лет.

Ранее в бою погиб украинский художник, скульптор и музыкант Антон Дербилов.

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О персоне: Иван Марчук Иван Марчук - это выдающийся украинский живописец, основатель уникальной техники "пльонтанизм" (от укр. пльонтати - плести, переплетать), Народный художник Украины и лауреат Национальной премии им. Шевченко. В 2007 году британская газета The Daily Telegraph включила Марчука в рейтинг "100 гениев современности". За свою жизнь Марчук создал около 5000 картин. Его выставки проходили на всех континентах, а полотна находятся в частных коллекциях и музеях по всему миру. Долгие годы художник жил и работал в Австралии, Канаде и США. После 2001 года вернулся в Украину, а с началом полномасштабной войны в 2022 году выехал в Вену. Картины Марчука будто сотканы из множества переплетающихся нитей краски. Этот сложный, филигранный стиль не имеет аналогов в мире, а его пейзажи, натюрморты и абстракции выглядят гиперреалистично и объемно. Удостоен высшей государственной награды "Национальная легенда Украины".

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