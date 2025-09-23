Его считают "отцом гривни": в США умер украинский художник Василий Лопата

Василий Лопата известен, прежде всего тем, что был автором первого дизайна украинских гривен.

Василий Лопата был автором портретов выдающихся персон

Художник оформлял дипломатический паспорт Украины и украинский паспорт

18 сентября 2025 года в Сан-Франциско (США) на 85-м году жизни умер украинский художник-график Василий Иванович Лопата, сообщил в Facebook общественный деятель Юрий Пероганич.

Василий Лопата известен, прежде всего тем, что был автором первого дизайна украинских гривен.

Разрабатывали дизайн банкнот вместе с художником Борисом Николаевичем Максимовым. Василий Лопата был автором портретов выдающихся персон, пейзажей самых известных сооружений и местностей страны. А Борис Максимов разрабатывал дизайн, графику купюр и монет, и шрифтовой дизайн.

Кроме того, Василий Лопата оформлял дипломатический паспорт Украины (1991 года) и украинский паспорт (1993 года).

Однако Василий Лопата был известен далеко до того, как ему предложили стать дизайнером национальной валюты. Это живописец, график, писатель, общественный деятель, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 1993-го года.

Кто такой Василий Лопата Василий Лопата родом из Черниговщины, где родился в 1941 году. С детства любил рисовать, впоследствии, не имея профильного среднего образования и несмотря на сопротивление семьи, все же поступил в Киевский государственный художественный институт (сейчас это Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры). Там благодаря таланту и настойчивости блестяще учился, за шесть лет создал дипломную работу - цикл на тему украинских народных дум. После этого иллюстрировал книги - произведения Ивана Франко, Олеся Гончара и многих других известных писателей. Высоко оценили его серию иллюстраций к "Слову о полку Игореве", которую приобрели многие музеи. Пять лет работал над иллюстрированием "Кобзаря". Эту работу завершил в 1992 году и получил за нее звание лауреата Национальной премии имени Тараса Шевченко. Через два года, из-за обострения астмы, переехал в США, но сохранил украинское гражданство, начал писать, стал членом Национального союза писателей Украины. Дочь Ольга с 1994 года живет и работает в США, создала там семью и родила сына.

