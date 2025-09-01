"Точно имел крылья": в Киеве умер художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ"

Наиболее успешными для Сахалтуева были "Приключения капитана Врунгеля" и двухсерийный фильм "Остров сокровищ".

https://glavred.info/movies/tochno-imel-krylya-v-kieve-umer-hudozhnik-postanovshchik-multfilma-ostrov-sokrovishch-10694453.html Ссылка скопирована

Умер Радна Сахалтуев / коллаж: Главред, фото: Фейсбук А.Тримбач, Viktor Andrienko

Вы узнаете:

Когда умер Радна Сахалтуев

Чем занимался Сахалтуев в последние годы

В Киеве скончался украинский художник-постановщик анимации бурятского происхождения Радна Сахалтуев. Он был главным художником мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля" и "Остров сокровищ". Мужчине было 90 лет.

О его смерти, которая случилась вчера, 31 августа, сообщил Сергей Трымбач на своей странице в Facebook.

видео дня

"Радна Сахалтуев точно имел крылья. С их помощью он возвышался над миром обыденности и песнопения, ими вознаграждал всех нас ярким даром видеть нас самих в позитиве. Закончилось лето, и закончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом", - написал мужчина.

Несколько лет назад Сахалтуев устраивал выставки рисунков в подъездах, писал "Вечерний Киев".

"Ненавижу орков. Люди всегда должны стоять на стороне правды, а ее в этой войне не скроешь", - говорил он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред писал, что в террористической РФ скончался автор хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов. Певец ушел из жизни после продолжительной болезни. Несмотря на популярность, артисту приходилось вести скромный образ жизни.

Также в сети появилось видео Эдиты Пьехи, на котором запечатлели состояние советской певицы, поддерживающей террористическое нападение РФ на Украину. Поклонники с трудом узнали артистку — она передвигается на инвалидной коляске и ее подводит память.

Вас также может заинтересовать:

Что известно о Радне Сахалтуеве Радна Филиппович Сахалтуев - украинский художник бурятского происхождения. Он родился в 15 мая 1935 года в городе Улан-Удэ (республика Бурятия) в семье военнослужащих. В 1955 году он поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на курс художника анимационного кино. В 1961 году после выпуска по распределению попал в Киев, где и остался работать. С 1961 года он работал художником Творческого объединения художественной мультипликации Киевнаучфильм. С 1972 года был членом Национального союза художников, а также Национального союза кинематографистов Украины. В 1970-1980 годы он был одним из ведущих художников украинского сатирико-юмористического журнала "Перець", художником иллюстратором журнала "Пізнайко", работал иллюстратором для издательств "Веселка", "Молодь", "Ранок", "Розумна дитина", "Свенас", "Телерадіокур'єр", "Фоліо" и других. В 2008 году Радна Сахалтуев получил звание Народного художника Украины. Вместе с режиссером Давидом Черкасским участвовал в создании культовых мультфильмов. В числе известных работ Сахалтуева - "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ", "Доктор Айболит" и "Как казаки в хоккей играли".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред