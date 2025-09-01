Укр
"Точно имел крылья": в Киеве умер художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ"

Виталий Кирсанов
1 сентября 2025, 15:26
129
Наиболее успешными для Сахалтуева были "Приключения капитана Врунгеля" и двухсерийный фильм "Остров сокровищ".
Умер Радна Сахалтуев
Умер Радна Сахалтуев / коллаж: Главред, фото: Фейсбук А.Тримбач, Viktor Andrienko

Вы узнаете:

  • Когда умер Радна Сахалтуев
  • Чем занимался Сахалтуев в последние годы

В Киеве скончался украинский художник-постановщик анимации бурятского происхождения Радна Сахалтуев. Он был главным художником мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля" и "Остров сокровищ". Мужчине было 90 лет.

О его смерти, которая случилась вчера, 31 августа, сообщил Сергей Трымбач на своей странице в Facebook.

видео дня

"Радна Сахалтуев точно имел крылья. С их помощью он возвышался над миром обыденности и песнопения, ими вознаграждал всех нас ярким даром видеть нас самих в позитиве. Закончилось лето, и закончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом", - написал мужчина.

Несколько лет назад Сахалтуев устраивал выставки рисунков в подъездах, писал "Вечерний Киев".

"Ненавижу орков. Люди всегда должны стоять на стороне правды, а ее в этой войне не скроешь", - говорил он.

Что известно о Радне Сахалтуеве

Радна Филиппович Сахалтуев - украинский художник бурятского происхождения. Он родился в 15 мая 1935 года в городе Улан-Удэ (республика Бурятия) в семье военнослужащих. В 1955 году он поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на курс художника анимационного кино.

В 1961 году после выпуска по распределению попал в Киев, где и остался работать. С 1961 года он работал художником Творческого объединения художественной мультипликации Киевнаучфильм. С 1972 года был членом Национального союза художников, а также Национального союза кинематографистов Украины.

В 1970-1980 годы он был одним из ведущих художников украинского сатирико-юмористического журнала "Перець", художником иллюстратором журнала "Пізнайко", работал иллюстратором для издательств "Веселка", "Молодь", "Ранок", "Розумна дитина", "Свенас", "Телерадіокур'єр", "Фоліо" и других.

В 2008 году Радна Сахалтуев получил звание Народного художника Украины.

Вместе с режиссером Давидом Черкасским участвовал в создании культовых мультфильмов. В числе известных работ Сахалтуева - "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ", "Доктор Айболит" и "Как казаки в хоккей играли".

Разница двадцать два года: Алина Гросу показала редкий снимок с братом

08:49

Землю накроет почти 7-балльная магнитная буря: названа дата опасного шторма

08:26

Путин в Китае раскрыл свой "план окончания войны" и назвал циничную причину ее началаВидео

