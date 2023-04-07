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В бою погиб украинский художник, скульптор и музыкант: оккупанты отобрали отца у троих детей

Сергей Кущ
7 апреля 2023, 20:30 обновлено 7 апреля, 20:30
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С первых дней войны Антон Дербилов пытался попасть в ряды ВСУ.
Погибший Герой
Погибший Герой / facebook.com/5brigadeNGU

На Донбассе погиб известный украинский художник Антон Дербилов с позывным "Патрик".

Воина не стало в результате минометных обстрелов 6 апреля, сообщили на странице 5 Слобожанской бригады НГУ, где с февраля 2022 года служил Дербилов.

Защитник погиб в бою за город Кременная Луганской области в результате минометных обстрелов. Герой получил ранения несовместимые с жизнью и скончался на поле боя с оружием в руках.

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С первых дней войны Дербилов пытался попасть в ряды ВСУ, а уже 26 февраля он вступил в 5-ю Слобожанскую бригаду НГУ. Герой в составе своего подразделения участвовал в Харьковском контрнаступлении. До полномасштабной войны Дербилов был человеком творчества, который создавал скульптуры, играл на укулеле, танцевал фламенко.

При жизни солдат был отмечен медалями "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям русско-украинской войны" и за "Доблестную службу". Антон Дербилов погиб в возрасте 43 лет, без отца осталось трое детей.

Как сообщал Главред, в кровавой борьбе за свободу и независимость Украины погиб талантливый музыкант, дирижер и артист оркестра Константин Старовицкий, которому было всего 40 лет. Смерть нашла защитника на Краматорском направлении.

Также в бою с российскими оккупантами погиб херсонец Андрей Мехряков с позывным "Мех". До полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ он был диджеем в одном из херсонских клубов и выступал под творческим псевдонимом Dj Apache.

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