Сиротами остались 8 детей: на фронте погиб защитник Украины из Закарпатья

44-летний Иван Богдан больше года тому назад похоронил жену. Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ оборонял родную землю.

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Иван Богдан встал на защиту Украины с первых дней вторжения / Фото mukachevo.net, PMG.ua

На войне в Украине погиб 44-летний отец восьмерых детей Иван Богдан. Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ оборонял родную землю. Защитника провели в последний путь 3 апреля на Закарпатье.

О гибели защитника 29 марта сообщили на официальном сайте Полянской громады. Отмечалось, что Иван Богдан погиб в ожесточенном бою с оккупантами.

Попрощаться с защитником в Свято-Михайловском православном храме пришли сотни жителей села Родниковка Полянской громады Мукачевского района, родные, друзья и побратимы, сообщает mukachevo.net. Последний путь воина односельчане устелили цветами.

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Как рассказал настоятель храма протоиерей Владимир Воронич, Герой был отцом восьмерых детей и больше года тому назад похоронил жену.

Церемония прощания с защитником Украины / Фото mukachevo.net

На Закарпатье простились с Иваном Богданом / Фото mukachevo.net

Иван Богдан родился 9 ноября 1978 года, жил в Родниковке.

Как сообщал Главред, в кровавой борьбе за свободу и независимость Украины погиб талантливый музыкант, дирижер и артист оркестра Константин Старовицкий, которому было всего 40 лет. Смерть нашла защитника на Краматорском направлении.

Также в бою с российскими оккупантами погиб херсонец Андрей Мехряков с позывным "Мех". До полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ он был диджеем в одном из херсонских клубов и выступал под творческим псевдонимом Dj Apache.

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