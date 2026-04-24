Ветеринар раскрыл правду: 3 породы собак, которые идеальны для новичков

Выбор первой собаки — ответственное решение, от которого зависит комфорт как питомца, так и хозяина. Ветеринар поделился своим мнением и назвал породы собак для начинающих, которые считаются наиболее подходящими.
Британский ветеринар Том, известный в соцсетях как Things Can Only Get Vetter, рассказал о трех породах, которые он чаще всего рекомендует тем, кто заводит питомца впервые.
По его словам, эти собаки отличаются дружелюбным характером, предсказуемым поведением и относительно простым уходом.
Грейхаунд — спокойный и ласковый гигант
Первая порода — грейхаунд (борзая).
Несмотря на репутацию очень быстрых собак, в быту они удивительно спокойные и даже ленивые.
Такие собаки:
- любят короткие прогулки и отдых
- подходят для квартир
- отличаются ласковым характером
Ветеринар отмечает, что это отличный выбор для тех, кто хочет большую собаку, но не готов к постоянной высокой активности.
Лабрадор-ретривер — идеальный семейный питомец
Лабрадор считается одной из самых популярных пород в мире — и не случайно.
Эти собаки:
- дружелюбные и предсказуемые
- легко обучаются
- хорошо ладят с детьми
Однако будущим владельцам стоит учитывать, что лабрадоры требуют регулярной физической активности — до нескольких часов в день.
Бордер-терьер — универсальный и неприхотливый
Третья порода — бордер-терьер.
По словам ветеринара, это одна из самых удачных собак для новичков благодаря:
- хорошему здоровью
- умеренной активности
- веселому характеру
Они легко адаптируются к разным условиям жизни и не требуют сложного ухода.
Эксперты подчеркивают: выбор породы — ключевой момент для начинающих владельцев.
Неподходящая собака может требовать слишком много времени, энергии или опыта, что приводит к стрессу и проблемам в поведении питомца.
Смотрите видео о том, какие породы собак не стоит заводить новичку:
