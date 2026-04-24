Ветеринар раскрыл правду: 3 породы собак, которые идеальны для новичков

Если вы ищете, какую собаку завести новичку, стоит обратить внимание на проверенные породы.

3 породы собак, которые идеальны для новичков

Вы узнаете:

Почему важно правильно выбрать первую собаку

Какие породы собак выбрать новичку

Выбор первой собаки — ответственное решение, от которого зависит комфорт как питомца, так и хозяина. Ветеринар поделился своим мнением и назвал породы собак для начинающих, которые считаются наиболее подходящими.

Какие породы собак выбрать новичку

Британский ветеринар Том, известный в соцсетях как Things Can Only Get Vetter, рассказал о трех породах, которые он чаще всего рекомендует тем, кто заводит питомца впервые.

По его словам, эти собаки отличаются дружелюбным характером, предсказуемым поведением и относительно простым уходом.

Грейхаунд — спокойный и ласковый гигант

Первая порода — грейхаунд (борзая).

Несмотря на репутацию очень быстрых собак, в быту они удивительно спокойные и даже ленивые.

Такие собаки:

любят короткие прогулки и отдых

подходят для квартир

отличаются ласковым характером

Ветеринар отмечает, что это отличный выбор для тех, кто хочет большую собаку, но не готов к постоянной высокой активности.

Лабрадор-ретривер — идеальный семейный питомец

Лабрадор считается одной из самых популярных пород в мире — и не случайно.

Эти собаки:

дружелюбные и предсказуемые

легко обучаются

хорошо ладят с детьми

Однако будущим владельцам стоит учитывать, что лабрадоры требуют регулярной физической активности — до нескольких часов в день.

Бордер-терьер — универсальный и неприхотливый

Третья порода — бордер-терьер.

По словам ветеринара, это одна из самых удачных собак для новичков благодаря:

хорошему здоровью

умеренной активности

веселому характеру

Они легко адаптируются к разным условиям жизни и не требуют сложного ухода.

Почему важно правильно выбрать первую собаку

Эксперты подчеркивают: выбор породы — ключевой момент для начинающих владельцев.

Неподходящая собака может требовать слишком много времени, энергии или опыта, что приводит к стрессу и проблемам в поведении питомца.

Вам может быть интересно:

