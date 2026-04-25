Почти 700 воздушных целей: новые важные подробности массированной атаки

Нашим защитникам удалось сбить и сбить 30 ракет и 580 беспилотников.

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Основное направление удара — Днепр

Россияне запустили 47 ракет и 619 дронов

Российские оккупанты атаковали Украину десятками ракет и сотнями дронов. Основным направлением удара стал Днепр. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Известно, что россияне запустили 47 ракет и 619 дронов для ударов по Украине. Под обстрелом также оказались Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Всего россияне запустили:

12 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" (из Миллерово, Курска, Ейска, Крыма);

29 крылатых ракет Х-101 (с Каспийского моря);

1 крылатая ракета "Искандер-К" (из Брянской области);

5 крылатых ракет "Калибр" (с Каспийского моря);

619 дронов (из Брянска, Курска, Орла, Шаталова, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Гвардейского, Чауды, Крыма).

Нашим защитникам удалось сбить и подавить 30 ракет и 580 беспилотников.

"Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БПЛА в 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попаданиях не поступали", — говорится в сообщении.

Массированная атака РФ 25 апреля — что известно

Как сообщал Главред, основной удар пришелся на Днепр и Харьков. Также под атакой оказались Киевская, Одесская, Николаевская и Черкасская области.

Враг атаковал Днепр ударными беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами. Есть много раненых и погибших. Под завалами еще могут быть люди.

В Харькове зафиксированы попадания в нескольких районах города. В результате удара по Харьковской области погибла женщина, также известно о двух пострадавших, среди которых полуторагодовалый мальчик.

В Белой Церкви возник пожар и сильное задымление. Жителей просят закрыть окна и ограничить пребывание на улице. В Одесской области пострадали два человека, повреждены жилые дома и припортовая территория.

Владимир Зеленский отметил, что уже известно как минимум о 4 погибших и более 30 пострадавших. В Днепре под завалами могут находиться люди.

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

