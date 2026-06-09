Киркоров публично плюнул в лицо Тодоренко: что она сделала

Тодоренко и Киркоров устроили потасовку прямо на сцене во время публичного мероприятия.

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Киркоров плюнул в лицо Тодоренко / Коллаж Главред, фото ЭГ

Кратко:

Что сделал Киркоров

Почему Тодоренко стала драться

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, снова отличился и снова публично.

Об этом пишут российские пропагандисты.

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По информации РосСМИ, конфликт произошел во время церемонии ТЭФИ. Запроданка Регина Тодоренко предприняла яростную попытку вырвать заветную статуэтку из рук скандального артиста. Ведущая буквально лягалась и брыкалась, пытаясь завладеть "Орфеем". Киркоров, явно не ожидавший такого напора, перешел к радикальным мерам обороны.

Регина Тодоренко пыталась вырвать статуэтку / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

"Успокойся, Регина, сейчас получишь", — пригрозил Киркоров, после чего попросту плюнул напарнице в лицо и сбежал со сцены, крепко сжимая приз в руках.

Филипп Киркоров как всегда отличился/ фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Тодоренко крикнула вслед убегающему артисту: "Филипп Бедросович, как обычно, забрал самое важное и нужное. Я хотела хотя бы потереться, Филипп! Потереться!"

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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