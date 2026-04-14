Оккупанты под обстрелами: зафиксированы прилеты и блэкауты

Мощные взрывы прогремели на оккупированной территории в Мелитополе, Крыму, на Донбассе, а также в РФ.

У оккупантов прогремели взрывы

На оккупированной территории прогремели мощные взрывы. У россиян зафиксированы перебои со светом в Мелитополе. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"В очередной раз была поражена подстанция "Мелитополь". После поражения возник пожар, сигнатуры на карте FIRMS соответствуют зоне поражения", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму

Взрывы также были зафиксированы в Крыму. Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает о том, что в районе аэродрома "Гвардейское" было слышно минимум три взрыва. Также взрывы и стрельба была в районе Мирного, Школьного, Феодосии, Керчи и на юге полуострова. Там работала российская ПВО "Панцирь" и зенитно-пулеметные установки.

Взрывы в РФ и на Донбассе

По данным Андрющенко были удары по заводу "Энергия" в Ельце Липецкой области РФ.

"Последствия уточняются, однако официальные власти Липецка сообщают о большом количестве раненых из-за "осколков". Опять же — если бы не обстреливали города, раненых бы не было", - говорится в сообщении.

В Рыбинском Донецкой области было поражено место размещения оккупантов, где скрывали ПВО. А в самом Донецке прогремели взрывы в районе Донецкого аэропорта.

"Предварительно — попадание в места хранения и запуска "Шахедов". Последствия уточняются", - говорится в сообщении.

