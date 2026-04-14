Оккупанты под обстрелами: зафиксированы прилеты и блэкауты

На оккупированной территории прогремели мощные взрывы. У россиян зафиксированы перебои со светом в Мелитополе. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
"В очередной раз была поражена подстанция "Мелитополь". После поражения возник пожар, сигнатуры на карте FIRMS соответствуют зоне поражения", - говорится в сообщении.
Взрывы в Крыму
Взрывы также были зафиксированы в Крыму. Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает о том, что в районе аэродрома "Гвардейское" было слышно минимум три взрыва. Также взрывы и стрельба была в районе Мирного, Школьного, Феодосии, Керчи и на юге полуострова. Там работала российская ПВО "Панцирь" и зенитно-пулеметные установки.
Взрывы в РФ и на Донбассе
По данным Андрющенко были удары по заводу "Энергия" в Ельце Липецкой области РФ.
"Последствия уточняются, однако официальные власти Липецка сообщают о большом количестве раненых из-за "осколков". Опять же — если бы не обстреливали города, раненых бы не было", - говорится в сообщении.
В Рыбинском Донецкой области было поражено место размещения оккупантов, где скрывали ПВО. А в самом Донецке прогремели взрывы в районе Донецкого аэропорта.
"Предварительно — попадание в места хранения и запуска "Шахедов". Последствия уточняются", - говорится в сообщении.
Взрывы в РФ - последние новости
Как писал Главред, партизаны АТЕШ нанесли двойной удар по железнодорожному снабжению российских оккупантов на Купянском направлении. Уничтожены два релейных шкафа - ключевые узлы управления движением поездов на этом направлении. В результате эшелоны с боеприпасами и техникой застряли.
В ночь на 6 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Также был сбит вражеский самолет-амфибия Бе-12 в оккупированном Крыму.
Генштаб сообщил, что в ночь на 4 апреля Силы обороны Украины поразили железнодорожные эшелоны с топливом в районах Щотово и Станицы Луганской на временно оккупированной украинской Луганщине. Поражение указанных объектов затрудняет обеспечение горюче-смазочными материалами оккупационной армии российского агрессора.
