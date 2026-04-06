Взорван крупный нефтетерминал, сбит самолет-амфибия РФ: подробности ударов ВСУ

Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала.

Поражен российский самолет Бе-12 / Коллаж: Главред, Фото скриншот, dodmedia.osd.mil

Нанесен удар по нефтяному терминалу "Шесхарис"

Сбит вражеский самолет-амфибия Бе-12 в оккупированном Крыму

В ночь на 6 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ.

Также был сбит вражеский самолет-амфибия Бе-12 в оккупированном Крыму, сообщает Генштаб ВСУ.

"В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника", - говорится в сообщении.

В частности, поражена нефтеналивная инфраструктура нефтяного терминала "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, подтверждено поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи во временно оккупированном Крыму. Степень повреждений уточняется.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", — добавили в Генштабе.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

