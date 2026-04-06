Взорван крупный нефтетерминал, сбит самолет-амфибия РФ: подробности ударов ВСУ

Главное:
- Нанесен удар по нефтяному терминалу "Шесхарис"
- Сбит вражеский самолет-амфибия Бе-12 в оккупированном Крыму
В ночь на 6 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ.
Также был сбит вражеский самолет-амфибия Бе-12 в оккупированном Крыму, сообщает Генштаб ВСУ.
"В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника", - говорится в сообщении.
В частности, поражена нефтеналивная инфраструктура нефтяного терминала "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала.
В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Кроме того, подтверждено поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи во временно оккупированном Крыму. Степень повреждений уточняется.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", — добавили в Генштабе.
Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб
Стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
