Кому исторически принадлежал Донбасс: неожиданный вывод историка

Юрий Берендий
21 мая 2026, 21:22
Историк Владлен Мараев объяснил, кому исторически принадлежал Донбасс, как этот регион стал частью Российской империи и почему его нельзя называть российским.
Кому исторически принадлежал Донбасс — историк поставил точку в этом вопросе

О чем идет речь в материале:

  • Кому принадлежал Донбасс
  • Был ли Донбасс российским

Вопрос исторической принадлежности Донбасса остается одним из самых дискуссионных в обществе. Вокруг этого региона десятилетиями распространялись различные мифы и политические трактовки, в частности о его якобы "исконно русском" характере. В то же время исторические факты свидетельствуют о гораздо более сложной картине формирования этого края. Об этом рассказал украинский историк, блогер и автор YouTube-канала "История без мифов" Владлен Мараев в интервью проекту"Орестократия".

История Донбасса: почему регион не был "исконно русским"

По мнению историка, сам подход к определению каких-либо территорий как "исконных" является некорректным с исторической точки зрения. Земли постоянно меняли население, государственную принадлежность и культурное влияние различных народов.

"Знаете, я очень не люблю фразу о извечных украинских землях. Потому что не бывает ничего извечного", — подчеркнул Мараев.

По его словам, в разные исторические периоды на территории современного Донбасса жили разные народы, которые в той или иной степени повлияли на формирование населения будущей Украины.

Кто жил на территории Донбасса до появления самого Донбасса

Историк обращает внимание, что понятие "Донбасс" является относительно новым.

"Проблема в том, что Донбасс – термин достаточно новый, потому что это донецкий бассейн, каменноугольный. Соответственно, он появился тогда, когда начали разрабатывать каменноугольный бассейн", – пояснил историк.

До этого времени территория была частью огромного степного пространства, где проживали многочисленные кочевые народы.

По его словам, в разное время здесь жили половцы, печенеги, скифы, киммерийцы, а также бывали греки, чьи поселения преимущественно находились на морском побережье.

Именно поэтому утверждение о якобы изначальной принадлежности региона к России не имеет исторического обоснования.

"Поэтому называть его изначально российским абсолютно абсурдно. То же самое можно сказать и о Крыме", – подчеркнул Мараев.

Донбасс и запорожские казаки: как украинцы осваивали регион

В XVI–XVIII веках значительное влияние на территории современного Донбасса оказывали украинские казаки. Они активно осваивали южные и восточные земли Украины, постепенно расширяя границы своего хозяйствования.

"Уже с XVI века, и особенно в XVII-XVIII, украинские казаки очень сильно расширили зону своего влияния и хозяйствования на юге и востоке Украины, доходя вплоть до реки Дона", – рассказал историк.

Он отметил, что некоторое время эти земли находились под влиянием как Крымского ханства, так и Запорожской Сечи. Более того, в XVIII веке часть этих территорий официально входила в состав Вольностей Войска Запорожского Низового.

Как Российская империя получила контроль над Донбассом

После ликвидации казацкой автономии Российская империя начала активно интегрировать эти территории в собственную государственную систему и колонизировать их переселенцами не только из России, но и из разных стран.

Именно в этот период началось активное промышленное развитие региона. Для освоения месторождений каменного угля привлекали иностранных предпринимателей и инвесторов из Великобритании, Франции, Бельгии и США.

Историк напомнил, что основателем Юзовки, которая впоследствии стала Донецком, был британский промышленник Джон Юз.

Почему часть Донбасса забрали большевики — какая территория Донбасса

По словам историка, промышленный Донбасс никогда не совпадал полностью с современными административными границами двух областей Украины.

"Донбасс как промышленный регион не охватывает Донецкую и Луганскую области. Он охватывает также часть современной Днепропетровщины, он охватывает часть Ростовской области Российской Федерации", — отметил специалист.

В то же время он подчеркнул, что в 1920-х годах советская власть передала часть исторического Донбасса в состав Советской России.

"Большевики в 1920-х годах у Советской Украины как раз и забрали значительную часть Донбасса, включая именно Восточный Донбасс", – подчеркнул Мараев.

Поэтому распространенное утверждение о том, что Украина якобы получила Донбасс от советской власти, не соответствует историческим фактам.

Население Донбасса: является ли регион украинским

Историк обращает внимание, что результаты советских переписей населения свидетельствуют о преобладании украинского населения в регионе.

"И этот регион, если мы посмотрим на результаты переписей 1926–1939 годов, то в основном он именно украиноязычный, заселен украинцами", – отметил он.

По его словам, даже во время Всеукраинской переписи населения 2001 года большинство жителей Донбасса составляли украинцы.

В то же время Мараев напомнил, что масштабная русификация региона значительно усилилась после окончания Второй мировой войны.

Причиной этого стало массовое переселение специалистов из разных регионов Советского Союза для восстановления разрушенной промышленности и крупных городов, где доминировал русский язык общения.

Отдельно Мараев подчеркнул, что аграрные районы севера Луганщины исторически оставались частью украинской Слобожанщины и сохраняли украинский характер.

"Фактически половина Луганской области — это аграрный регион, север Луганщины. Это историческая украинская Слобожанщина, и она остается и по сей день украиноязычным регионом", — подытожил историк.

О персоне: Владлен Мараев

Владлен Ростиславович Мараев (25 апреля 1988, Киев) — украинский историк, краевед, видеоблогер. Кандидат исторических наук (2014). Член Национального союза краеведов Украины. Соавтор YouTube-канала "История без мифов", сообщает Википедия.

6 июня 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский наградил Владлена Мараева орденом "За заслуги" III степени.

