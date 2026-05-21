Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

Юрий Берендий
21 мая 2026, 18:22
У Зеленского отреагировали на заявление белорусского диктатора и напомнили, что Белоруссия уже была плацдармом для российского наступления в 2022 году.
У Зеленского дали резкий ответ Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Лукашенко заявил, что не планирует воевать с Украиной
  • В ОП напомнили, что Беларусь является плацдармом для агрессии РФ
  • Зеленский заявил об укреплении северной границы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не планирует втягиваться в войну против Украины, а также выразил готовность провести встречу с Владимиром Зеленским в любом месте Украины или Беларуси для обсуждения двусторонних вопросов. В ответ советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что такие заявления не имеют никакого веса. В ответ советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что слова белорусского диктатора ничего не значат.

По его словам, слова Лукашенко утратили значение еще в 2022 году, когда Беларусь фактически стала плацдармом для российской агрессии против Украины.

"Поэтому следим за его действиями. Лукашенко имеет привычку немного туповато придумывать постфактум, откуда на него "готовилось нападение". О чем тут говорить", — заявил он в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, сегодня, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил Славутич, где провел встречу с руководителями общин северных регионов — Киевской и Черниговской областей. Он подчеркнул важность поддержки местного населения и усиления защиты этих территорий.

Зеленский также отметил, что речь идет об укреплении фортификаций, защитных сооружений и границы, а также об усилении работы Сил обороны и безопасности на северном направлении, в частности с учетом угроз со стороны Беларуси и Брянской области России, которая пытается втянуть Беларусь в войну глубже.

"У нас есть возможность для укрепления, есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий – оттуда может исходить угроза, – и в отношении фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть реально ощущать, что будут последствия, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей", – подчеркнул он.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Есть ли угроза наступления из Беларуси – мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что теоретическая угроза наступления с территории Беларуси существует, однако на сегодняшний день признаков подготовки к такому развитию событий не зафиксировано.

Он отметил, что даже в случае гипотетического продвижения российских войск по узким лесным дорогам их шансы на успех были бы крайне низкими, поскольку Украина сейчас обладает гораздо более мощными возможностями, чем в 2022 году, в частности развитыми системами разведки и ударными беспилотниками.

Ступак также подчеркнул, что как российское, так и белорусское военное руководство осознает возможные негативные последствия участия белорусских сил в войне и попыток прорыва украинской обороны в направлении Киевской или Ровенской областей.

В то же время эксперт не исключает попыток повторной атаки на Киев, но подчеркивает, что сценарий, подобный событиям 2022 года, уже не является реалистичным.

"Такой вариант есть. Однако все будет совсем не так, как в 2022 году. Не будет такого молниеносного продвижения российских войск с севера на Киев", — подчеркивает он.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости по теме

Генерал СБУ Виктор Ягун считает, что повышение боевой готовности Беларуси и агрессивная риторика Лукашенко направлены на поддержание его имиджа перед Россией. По словам Ягуна, белорусская армия не готова к широкомасштабной войне с Украиной, а сам Лукашенко боится, что Россия может сместить его в любой момент, что заставляет его демонстрировать лояльность Кремлю и поддерживать напряжение.

Как ранее сообщал Главред, в случае провокаций с территории Беларуси Украина даст адекватный ответ на том же уровне. Генерал Ягун подчеркнул, что любой запуск дронов или ракет из Беларуси повлечет за собой прицельные удары, в частности по Мозырскому НПЗ, что заставляет Лукашенко воздерживаться от эскалации. Военные считают, что белорусская армия имеет ограниченную боеспособность и пока не способна вести масштабные наступательные операции.

После объявления мобилизации в Беларуси и приказа готовиться к войне в ЦПД при СНБОУ заявили, что считают заявления Лукашенко элементом информационного воздействия Кремля. Глава ЦПД Андрей Коваленко подчеркнул, что Украина контролирует ситуацию, а точечная мобилизация призвана поддерживать постоянную боевую готовность без полной мобилизации. Заявления Лукашенко направлены на то, чтобы удовлетворить интересы Путина, не создавая реальной угрозы частичной мобилизации в Беларуси.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

