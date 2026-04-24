Лукашенко мало не покажется: прогноз ответа на агрессию с территории РБ

Важное из заявлений Ягуна:
- Украина даст ответ, если с территории РБ начнется агрессия
- Ответ Украинцы будет адекватным и на том же уровне
Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун прокомментировал вопрос вероятности осуществления провокаций против Украины с территории Беларуси.
В интервью Главреду он отметил, что Украина даст ответ, если с территории РБ начнется активизация воздушной компоненты — запусков дронов или ракет.
"Если такие запуски начнутся, то мы уже предупредили: первое, что начнет гореть, — это Мозырский НПЗ", - подчеркнул эксперт.
По его словам, если будет зафиксирован запуск любого дрона или баллистической ракеты с территории Беларуси в сторону Украины, ответ будет адекватным и на том же уровне.
"Условно говоря, если прилетит один дрон — в ответ полетят два. Поэтому, думаю, Лукашенко хорошо понимает, что этого нельзя допустить, ведь последствия будут серьезными", - добавил Ягун.
Возможное наступление на Киев и Житомир: экспертная оценка
Военные аналитики считают, что белорусские войска пока не способны вести масштабные наступательные операции и обладают ограниченной боеспособностью. Вместе с тем, по словам основателя подразделения KRAKEN Константина Немичева, Россия может рассматривать вариант действий с территории Беларуси, объединяя свои силы с отдельными белорусскими подразделениями.
Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.
Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".
Другие новости:
- Украинцам анонсировали повышение пенсий: кому и с какого возраста выплачивают
- Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление
- Гарантии, войска и 800 тысяч солдат: Запад согласовал план защиты Украины после войны
О персоне: Виктор Ягун
Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.
