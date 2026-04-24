Лукашенко мало не покажется: прогноз ответа на агрессию с территории РБ

Алексей Тесля
24 апреля 2026, 18:49
Виктор Ягун прокомментировал вероятности провокаций против Украины с территории Беларуси.
Раскрыт вариант ответа Украины на агрессию со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 38 ДШБр

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун прокомментировал вопрос вероятности осуществления провокаций против Украины с территории Беларуси.

В интервью Главреду он отметил, что Украина даст ответ, если с территории РБ начнется активизация воздушной компоненты — запусков дронов или ракет.

"Если такие запуски начнутся, то мы уже предупредили: первое, что начнет гореть, — это Мозырский НПЗ", - подчеркнул эксперт.

По его словам, если будет зафиксирован запуск любого дрона или баллистической ракеты с территории Беларуси в сторону Украины, ответ будет адекватным и на том же уровне.

"Условно говоря, если прилетит один дрон — в ответ полетят два. Поэтому, думаю, Лукашенко хорошо понимает, что этого нельзя допустить, ведь последствия будут серьезными", - добавил Ягун.

Возможное наступление на Киев и Житомир: экспертная оценка

Военные аналитики считают, что белорусские войска пока не способны вести масштабные наступательные операции и обладают ограниченной боеспособностью. Вместе с тем, по словам основателя подразделения KRAKEN Константина Немичева, Россия может рассматривать вариант действий с территории Беларуси, объединяя свои силы с отдельными белорусскими подразделениями.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

О персоне: Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

