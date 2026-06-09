Столкновение РФ с НАТО: раскрыты вероятные сроки нового конфликта

Стоит ждать определенных наработок, чтобы не допустить непосредственного столкновения стран НАТО с РФ, не исключает Игорь Чаленко.

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Появился прогноз вероятности столкновения РФ со странами НАТО / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Чаленко:

Важно, чтобы Европа понимала угрозы, которые несет для нее путинский режим

В идеологическом ядре РФ заложено дальнейшее усиление напряженности

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко прокомментировал вероятность военного столкновения страны-агрессора РФ со странами НАТО.

"Здесь вопрос в том, как благодаря де-факто завершению российско-украинской войны удастся закрепить превентивные договоренности о ненападении, например, на Европу", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт считает, что стоит ждать определенных наработок, чтобы не допустить непосредственного столкновения стран НАТО с РФ.

"Но в этой ситуации объективные возможности России вести войны без демилитаризации сохранятся. Они, конечно, могут восстановиться довольно оперативно — за год-два. Поэтому это уже вопрос в целом Запада об обеспечении собственной безопасности, устойчивого санкционного режима в связи с системной угрозой со стороны путинского режима. Мы не знаем точно, что будет после путинского режима. Есть определенные естественные причины, и мы понимаем, что так или иначе, условно говоря, в ближайшее десятилетие, возможно и раньше, этот вопрос решится", - говорит он.

Собеседник напомнил о том, что у диктатора РФ Владимира Путина есть теоретическая возможность оставаться у власти до 2036 года.

"Именно поэтому крайне важно, чтобы Европа рассматривала свою безопасность не только в призмах российско-украинской войны и ее завершения, но и понимала дальнейшие угрозы, которые несет для нее путинский режим. В его идеологическом ядре заложено дальнейшее усиление напряженности, дальнейшая эскалация и ведение войн.

Чтобы не было повторения, условно говоря, где-то в Нарве или Сувалках, должно произойти переформатирование европейского пространства безопасности. Даже если у россиян будет желание куда-то идти, они должны понимать, что возможностей для этого точно не будет. И в случае с Украиной они должны осознавать: недостаточная проработка подобных тем просто и в дальнейшем будет разрушать саму Российскую Федерацию", - добавил Чаленко.

/ Инфографика: Главред

Эксперт оценил возможные цели Москвы в отношениях с НАТО

Экс-дипломат России Борис Бондарев высказал мнение, что российское руководство может быть заинтересовано в проверке устойчивости и сплоченности Североатлантического альянса. По его словам, одним из возможных направлений такой стратегии может стать попытка усилить существующие противоречия между государствами-членами НАТО и ослабить их единую позицию.

По мнению эксперта, снижение уровня внутреннего единства Альянса способно создать дополнительные риски для европейской безопасности. В случае ослабления механизмов коллективной защиты отдельным странам Европы пришлось бы в большей степени полагаться на собственные ресурсы для обеспечения безопасности и искать новые форматы взаимодействия с другими государствами, включая Россию.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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