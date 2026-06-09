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Звезд больше нет: Потап и Настя получили серьезный удар в Украине

Кристина Трохимчук
9 июня 2026, 17:38
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Скандальные артисты остались без именных звезд.
Потап и Настя - развод
Потап и Настя Каменских - Аллея звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Потап и Настя Каменских лишились звезд на Аллее звезд
  • Как сейчас выглядит место с их наградами

Когда-то популярные украинские артисты Потап и Настя Каменских получили неожиданный удар в Украине. С Аллеи звезд в Киеве пропали их именные таблички, сообщает ТаблоID.

Отсутствие "звезд", которые раньше принадлежали Потапу и Насте, привлекло внимание журналистов. Неизвестно, когда от табличек избавились, но на их месте теперь остались лишь пустые выемки в брусчатке.

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Звезды Потапа и Насти убрали с Аллеи звезд
Звезды Потапа и Насти убрали с Аллеи звезд / фото: ТаблоID

Еще в 2024 году киевляне возмущались тем, что на Аллее звезд до сих пор остается напоминание об артистах, которые покинули страну во время войны и начали из-за границы транслировать толерантность к русскому языку и культуре страны-агрессора.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских - последние новости / instagram.com, Потап

Недавно Потап и Настя Каменских объявили о воссоединении своего легендарного дуэта и возвращении на сцену со старыми хитами на русском языке. Возвращаться в Украину пара не планирует и выступает только за границей — в Европе и США.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что украинская певица София Ротару с самого начала полномасштабного вторжения не оставалась в Украине, как в этом уверяла Аурика Ротару. Исполнительница предпочла проводить время в одной из европейских стран.

Также Вячеслав Соломка честно рассказал о своем опыте неприятном взаимодействия с Владимиром Остапчуком. По мнению шоумена, специфическая негативная энергетика шоумена уже давно превратилась в неотъемлемую часть его публичного имиджа.

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О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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