Звезд больше нет: Потап и Настя получили серьезный удар в Украине

Вы узнаете:
- Потап и Настя Каменских лишились звезд на Аллее звезд
- Как сейчас выглядит место с их наградами
Когда-то популярные украинские артисты Потап и Настя Каменских получили неожиданный удар в Украине. С Аллеи звезд в Киеве пропали их именные таблички, сообщает ТаблоID.
Отсутствие "звезд", которые раньше принадлежали Потапу и Насте, привлекло внимание журналистов. Неизвестно, когда от табличек избавились, но на их месте теперь остались лишь пустые выемки в брусчатке.
Еще в 2024 году киевляне возмущались тем, что на Аллее звезд до сих пор остается напоминание об артистах, которые покинули страну во время войны и начали из-за границы транслировать толерантность к русскому языку и культуре страны-агрессора.
Недавно Потап и Настя Каменских объявили о воссоединении своего легендарного дуэта и возвращении на сцену со старыми хитами на русском языке. Возвращаться в Украину пара не планирует и выступает только за границей — в Европе и США.
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О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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