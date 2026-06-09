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Как сделать окна сверкающими надолго: один простой секрет творит чудеса

Алексей Тесля
9 июня 2026, 22:59
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Секрет идеальной чистоты может быть совсем простым и недорогим — достаточно обычного чая.
Как сделать окна сверкающими надолго: один простой секрет творит чудеса
Как отмыть окна без разводов / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Секрет идеальной чистоты может быть совсем простым и недорогим
  • Чайные пакетики — это натуральное средство, которое безопасно и эффективно

Весной и летом окна особенно заметно загрязняются: яркий солнечный свет обнажает пыль, пятна и разводы, которые в пасмурное время остаются почти незаметными.

На первый взгляд кажется, что протереть стекло — простое занятие, но на практике обычные чистящие средства и вода часто оставляют полосы, и уборка превращается в утомительный процесс, пишет Express.

видео дня

Секрет идеальной чистоты может быть совсем простым и недорогим — достаточно обычного чая. В его листьях содержатся дубильные вещества, которые легко расщепляют жир, налет и следы от пальцев, облегчая удаление любых загрязнений с оконных стекол. Кроме того, чай помогает разрыхлять пыль, пыльцу и другие частицы, которые скапливаются на рамах и подоконниках, сокращая количество протираний.

Чайные пакетики — это натуральное средство, которое не только безопасно, но и удивительно эффективно. С их помощью можно убрать большинство обычных пятен на стекле за считанные минуты, без дорогостоящей химии.

Простой способ мытья окон за 10 минут

Что понадобится:

  • 4 пакетика черного чая
  • 225 мл кипящей воды
  • Пустой распылитель (лучше стеклянный)
  • Салфетка из микрофибры

Как приготовить и использовать:

  • Положите чайные пакетики в миску.
  • Залейте их горячей водой и дайте настояться несколько минут.
  • Уберите пакетики и остудите настой.
  • Перелейте жидкость в распылитель.
  • Легко распылите раствор на стекло и протрите микрофиброй.
  • Полируйте поверхность до блеска, чтобы убрать остатки влаги и добиться идеально чистого стекла.

Результат:

  • блестящие, идеально прозрачные окна без разводов — и при этом абсолютно бесплатно.
Как правильно мыть окна для идеального блеска
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как помыть окна:

В этом видео автор делится проверенным способом мытья окон, которым пользуется на протяжении нескольких лет. На личном примере он показывает весь процесс очистки стекол и рассказывает, какие средства и приемы помогают добиться чистоты без лишних усилий.

Также зрители узнают, как избежать разводов и сохранить окна прозрачными и блестящими на долгое время.

Напомним, ранее Главред писал о том, как быстро отчистить холодильник. Уксус содержит уксусную кислоту, которая эффективно уничтожает бактерии, но при этом безопасна для продуктов.

Ранее сообщалось о том, как отчистить плиту до идеального блеска. Жир можно очистить простым раствором, который готовится за несколько минут.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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