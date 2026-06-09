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Секрет пышного сада: какие растения обязательно нужно обрезать в июне

Алексей Тесля
9 июня 2026, 18:37
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Правильная обрезка делает сад аккуратным, стимулирует рост здоровой листвы и даже может вызвать повторное цветение.
Секрет пышного сада: какие растения обязательно нужно обрезать в июне
Важные советы по обрезке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Особенно важен для многих растений уход в июне
  • Правильная обрезка делает сад аккуратным, стимулирует рост
  • Обрезка сохраняет сад здоровым и цветущим

Когда говорят об обрезке, большинство сразу думает о деревьях и кустарниках. Но и многолетники, и полукустарники в саду тоже нуждаются в своевременной "стрижке".

Особенно важен в этом плане июнь: к этому времени многие весеннецветущие растения уже отцвели, а быстрорастущие активно наращивают побеги, пишет Sokszínű Vidék.

видео дня

Правильная обрезка делает сад аккуратным, стимулирует рост здоровой листвы и даже может вызвать повторное цветение. Для некоторых растений стоит обзавестись секатором, ведь благодаря удалению старых побегов появляются новые, более пышные, а цветение становится более продолжительным. Но важно учитывать время: неверно выбранный момент способен нанести вред, независимо от того, насколько аккуратно вы режете.

Какие растения лучше обрезать в июне

  • Многолетний шалфей — это оптимальный период для обрезки большинства многолетних шалфеев. Удаление примерно трети побегов стимулирует рост свежих листьев и повышает шансы на второе цветение. Главное — не затягивать: оставшиеся соцветия заставят растение тратить силы на семена вместо новых побегов.
  • Тысячелистник — при появлении первых увядающих цветков их стоит срезать. Это продлевает цветение и делает куст аккуратным, а сад — ухоженным. Поздняя обрезка нежелательна: к концу лета растение готовится к покою, и сильное вмешательство может его ослабить.
  • Сирень цветет на прошлогодних побегах, поэтому важно дождаться окончания цветения перед обрезкой. Удаление лишних веток в июне помогает поддерживать форму куста, стимулирует здоровый рост и не мешает цветению следующего сезона. Более рыхлый куст к тому же меньше подвержен мучнистой росе.
  • Лаванда — время легкой обрезки лаванды, если вы хотите сохранить аккуратную, полусферическую форму. Регулярное подрезание предотвращает одревеснение и превращение куста в редкий и неопрятный. Но с лавандой важно не перестараться: старые древесные ветки почти не дают новых побегов, поэтому укорачивают только молодые зеленые.

Важность времени

Для большинства садовых растений обрезка — не просто декоративная мера. Она позволяет удалить отцветшие соцветия, укоротить чрезмерно длинные побеги и придать кустам воздушность. Это сохраняет сад здоровым, аккуратным и цветущим до конца лета.

Главное правило — подбирать момент и интенсивность обрезки под конкретное растение. То, что оживляет один вид, у другого может уничтожить почки следующего года.

Смотрите видео - обрезка в июне:

В этом видео автор подробно объясняет, какие садовые растения нуждаются в летней обрезке и почему эту процедуру важно проводить именно в теплый сезон. Зрители узнают, какие культуры лучше всего реагируют на удаление старых побегов и отцветших соцветий, а также как своевременная обрезка помогает сохранить декоративность растений, стимулирует их рост и способствует более пышному цветению.

Кроме того, автор пошагово показывает основные приемы обрезки, рассказывает, какие части растения следует удалять, каких ошибок стоит избегать и как правильно ухаживать за садовыми культурами после проведения процедуры. Видео будет полезно как начинающим садоводам, так и тем, кто хочет поддерживать свой сад здоровым, ухоженным и красивым на протяжении всего сезона.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Sokszinu Videk

Sokszinu Videk — это венгерский онлайн-портал, работающий в рамках крупного медиахолдинга Central Médiacsoport. Издание посвящено жизни за пределами крупных городов, темам природы, экологии, садоводства, гастрономии, туризма и местных традиций. Его материалы сочетают практические советы для дома и сада с культурными и региональными сюжетами, а также освещают вопросы здоровья и окружающей среды.

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