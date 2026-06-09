Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Имеет ли особую силу вода, освященная на определенные праздники – ответ священника

Руслана Заклинская
9 июня 2026, 19:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Священник ПЦУ Юлиан Тимчук объяснил, в чём заключается истинная особенность воды на храмовые праздники.
Имеет ли особую силу вода, освященная на определенные праздники – ответ священника
В чём особенность освящения воды на храмовый праздник / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Храм УГКЦ св. Бориса и Глеба с. Подярков, facebook.com/Y.V.Tymchuk

Вы узнаете:

  • В чем заключается особенность освящения воды на храмовый праздник
  • Является ли освященная вода "сильнее" в отдельные церковные праздники
  • Зачем люди берут освященную воду домой

Во время храмовых праздников во многих церквях происходит освящение воды. Многие верующие считают, что такая вода обладает особой силой по сравнению с освященной в другие дни. Однако, как пояснил священник ПЦУ Юлиан Тимчук в Facebook, главная особенность заключается не в самой воде, а в духовном значении события.

"Особенность не столько в самой воде, ведь вода освящается одной и той же молитвой Церкви, сколько в дне и случае, когда это происходит", — пояснил отец Юлиан.

видео дня

По его словам, во время храмового праздника освящение воды становится знаком Божьего благословения для храма, общины и всех людей, которые приходят разделить радость празднования. Это напоминание о том, что Господь освящает не только церковные стены, но и жизнь каждого человека.

"Освященная вода – это не магия и не "более сильная вода" в отдельные дни. Это видимый знак Божьей благодати, который призывает нас к молитве, покаянию и жизни с Богом", – отметил священник.

По словам отца Юлиана, когда люди берут освященную воду домой, окропляют ею дом или себя, они вспоминают важную христианскую истину: Господь желает присутствовать в каждом аспекте человеческой жизни. Священник подчеркнул, что настоящая святыня должна быть не только в храме, но и в сердце человека, ведь именно через веру, молитву и добрые дела человек приближается к Богу.

Религиозные вопросы

Священник Алексей Филюк разъяснил, сколько дней праздновать Зеленые праздники. Он подчеркнул, что вторник после Троицы не является праздничным днем, поэтому работать разрешено.

Зеленый цвет во время Зеленых праздников символизирует обновление и жизнь, а традиция украшать дома ветками липы и камышом имеет глубокое духовное значение в народной и церковной традиции. Священник ПЦУ Юлиан Тимчук отметил, что именно зелень отражает тесную связь человека с природой. Об этом можно узнать больше в материале "Почему на Троицу украшают дома зеленью".

Как ранее сообщал Главред, священник Алексей Филюк объяснил, является ли грехом выбирать себе место на кладбище. По его словам, заранее выбирать место на кладбище при жизни не считается грехом и не нарушает церковных заповедей.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Юлиан Тимчук

Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Ростоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
священники священник ПЦУ Юлиан Тимчук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Получил нужный результат": Зеленский рассказал о последствиях письма Путину

"Получил нужный результат": Зеленский рассказал о последствиях письма Путину

19:20Война
Россия выбрала новую цель для ударов: угроза для одного города Украины

Россия выбрала новую цель для ударов: угроза для одного города Украины

18:39Война
Доллар установил новый абсолютный рекорд: курс валют на 10 июня

Доллар установил новый абсолютный рекорд: курс валют на 10 июня

18:17Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Огурцы пойдут активно в рост: эксперт поделился рецептом домашнего стимулятора

Огурцы пойдут активно в рост: эксперт поделился рецептом домашнего стимулятора

Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

Китайский гороскоп на завтра, 10 июня: Быкам - освобождение, Петухам - неожиданности

Китайский гороскоп на завтра, 10 июня: Быкам - освобождение, Петухам - неожиданности

Последние новости

20:51

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне

20:43

Новый "налог на OLX": украинцам рассказали, кто может не платить

20:40

Секрет пышного цветения: какая простая ошибка мешает комнатным растениям

20:35

Всего пол-литра под куст: как быстро исправить скрученные листья томатовВидео

20:31

Популярный продукт: что нельзя давать кошкам даже в небольших количествахВидео

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаДля России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова
20:00

Столкновение РФ с НАТО: раскрыты вероятные сроки нового конфликта

19:50

Имеет ли особую силу вода, освященная на определенные праздники – ответ священника

19:43

Дочь путинистки Успенской оказалась в больнице: первые фото

19:36

Ошибка, которая режет слух: как правильно назвать "кольцо" на украинском языке

Реклама
19:20

"Получил нужный результат": Зеленский рассказал о последствиях письма Путину

19:10

Почему обострились отношения между Украиной и Польшей: Денисенко назвал основные причинымнение

19:08

Есть ли угроза вторжения на границе с Беларусью на Житомирщине: что говорят военные

18:54

Без второго шанса: какие знаки Зодиака никогда не возвращаются к бывшим

18:49

Спасатели потеряли дар речи, заметив собаку посреди моря одну на лодке

18:39

Россия выбрала новую цель для ударов: угроза для одного города Украины

18:37

Секрет пышного сада: какие растения обязательно нужно обрезать в июнеВидео

18:25

Крысы не подойдут на километр: запах каких растений они терпеть не могут

18:21

Адвокаты Кипермана опровергли связь бизнесмена с осужденным юристом Носовым

18:17

Доллар установил новый абсолютный рекорд: курс валют на 10 июня

18:12

"Россияне ощутят войну": Зеленский анонсировал массированные удары ракет и дронов по РФВидео

Реклама
18:11

У смартфонов есть срок годности и его можно проверить

17:38

Звезд больше нет: Потап и Настя получили серьезный удар в Украине

17:37

Россияне начали отступление на фронте: названы причины и последствия для Украины

17:10

Видели все, но знают лишь единицы: что такое "фрамуга" и "викница"Видео

17:04

Под Киевом существует другой "город": что нашли под улицами столицы и в чем опасностьВидео

16:57

Никакая не "умничка": как правильно и красиво похвалить за ум на украинском языке

16:52

Обычная вещь из сарая, которую многие считают мусором, спасает урожайВидео

16:50

Как ещё можно назвать Евгению на украинском: мягкие и благозвучные варианты

16:46

"Ее не было в Украине": стало известно, где жила Ротару во время войны

16:26

"Для будущих поколений": демонтированный памятник Булгакову хотят сохранить

16:23

В Черкасской области конфликт с ТЦК закончился стрельбой: что известно

16:10

Защитник двора или угроза: почему не стоит пилить грецкий орех во дворе

15:59

Зачем опытные хозяйки кладут мел в шкаф: копеечный лайфхакВидео

15:50

Как правильно организовать гардероб в шкафу: места станет вдвое большеВидео

15:49

Прекращение огня несет скрытый риск для Украины - Зеленский объяснил почему

15:20

Кэти Перри и Джастин Трюдо официально подтвердили свои отношения

15:00

Девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи

14:59

Гороскоп Таро на завтра 10 июня: Стрельцам - честность, Козерогам - думать о себе

14:47

Странный новый вид паука притворяется жертвой, скрывая опасный секрет

14:40

Химия не понадобится: три рабочие способы, которые избавят от колорадского жукаВидео

Реклама
14:39

"Злобный": известный ведущий раскрыл нелицеприятное об Остапчуке

14:36

Рада приняла закон о "налоге на OLX": к чему теперь следует готовиться украинцам

14:25

Нужно ли чистить молодой картофель: в одном случае кожура становится опаснойВидео

14:20

Не лично в руках Путина: Максакова объяснила, как элиты РФ хотят сохранить власть

13:58

Без воды, в состоянии истощения: на Одесщине дети более 12 часов писали НМТ

13:48

США в ООН заявили, что вторжение в Украину стало для РФ стратегическим провалом

13:35

Як купувати автозапчастини онлайн і не помилитися новости компании

13:31

"И его погубила, и сама при смерти": Симоньян публично уничтожили в РоссииВидео

13:07

На картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в рукахВидео

13:06

Лаял на улице: странная выходка Винника попала на видеоВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять