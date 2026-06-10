Ученые раскрыли неожиданный секрет: что помогает дожить до 100 лет

Важное:
- Долгожители практически не отличаются от других людей с точки зрения биологии
- Учёные открыли важное явление - "сжатие заболеваемости"
Учёные выяснили, что долгожители — люди, которым удаётся дожить до 100 лет и старше — вовсе не обязательно стареют медленнее остальных.
Их особенность заключается в том, что серьёзные заболевания, чаще всего приводящие к смерти в пожилом возрасте, у них проявляются значительно позже, пишет Space Daily.
Результаты исследований показывают, что на протяжении жизни долгожители практически не отличаются от других людей с точки зрения биологии: у них тоже могут развиваться хронические болезни и возрастные изменения. Но сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, деменция и другие тяжёлые недуги у них обычно появляются на 15–20 лет позже. Например, рак у долгожителей диагностируется в среднем на 17 лет позже, чем у обычной популяции.
Учёные объясняют это явление как "сжатие заболеваемости": тяжёлые болезни не тянутся на десятки лет, а концентрируются ближе к концу жизни и протекают сравнительно недолго. У тех, кто доживает до 110 лет и более, серьёзные заболевания часто возникают лишь за несколько последних лет жизни.
Хотя генетика играет важную роль в долголетии, единого "гена долгожителей" не существует. Ключевое значение имеют здоровые привычки: умеренное питание, регулярная физическая активность, поддержание социальных связей и умственная активность.
Иными словами, секрет долгой жизни может заключаться не в том, что организм стареет медленно, а в том, что самые опасные болезни отступают и дают возможность прожить более 100 лет в относительном здоровье.
Что влияет на долголетие: выводы учёных
Учёные из Стокгольма установили, что ключ к жизни свыше 100 лет заключается не столько в лечении уже возникших заболеваний, сколько в их раннем предотвращении. По их данным, у людей, достигших векового возраста, инфаркт встречается значительно реже: лишь у 12,5%. Для сравнения, среди пожилых в возрасте 80–89 лет этот показатель почти вдвое выше и составляет около 24%.
Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.
Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.
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Об источнике: Space Daily
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