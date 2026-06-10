Дроны становятся 'невидимыми': стало известно о новых настройках российских БпЛА

"Молнии" представляют собой недорогие ударные беспилотники самолётного типа, активно применяемые для атак.

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РФ модернизирует дроны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash, скриншот

Важное:

Дроны "Молния" используют новые видеочастоты

Дроны работают в диапазоне 4,1–4,5 ГГц, и это делает их практически невидимыми

Российские вооружённые силы начали применять ударные беспилотники типа "Молния", используя новые видеочастоты, которые большинство существующих систем обнаружения либо не фиксируют, либо реагируют на них с большой задержкой.

Об этом сообщил эксперт по военным технологиям Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флеш".

видео дня

По его словам, дроны работают в диапазоне 4,1–4,5 ГГц, и это делает их практически невидимыми для стандартных детекторов. Специалист предупредил, что полагаться на обычные приборы обнаружения в таких условиях опасно для жизни личного состава.

"Молнии" представляют собой недорогие ударные беспилотники самолётного типа, активно применяемые для атак по позициям украинских войск и прифронтовым городам, в том числе в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Благодаря простоте конструкции и использованию дешевых материалов — фанеры, пенопласта, лёгких металлов и коммерческой электроники китайского производства — себестоимость одного аппарата составляет около 300 долларов.

/ Инфографика: Главред

Эти дроны способны нести боевую нагрузку от 3 до 5 кг, обычно это инженерный кумулятивный заряд КЗ-6 или противотанковая мина ТМ-62. Их дальность полёта достигает 40–50 км, а скорость — 80–120 км/ч. Существуют разные модификации:

первая версия "Молния-1" имеет один двигатель

усовершенствованная "Молния-2" оснащена двумя двигателями и улучшенной аэродинамикой.

Таким образом, комбинация низкой стоимости, возможности массового производства и работы на новых частотах делает "Молнии" заметным фактором на поле боя и серьёзным вызовом для систем ПВО и радиоэлектронного противодействия.

Эксперт оценил вероятность новых атак на Киев

Военный аналитик Олег Жданов выразил мнение, что угроза повторных массированных ударов по Киеву сохраняется на высоком уровне. При этом, по его словам, между такими операциями российская сторона может увеличивать паузы, не снижая при этом общего риска новых атак.

Он также отметил, что в ходе последнего обстрела, как утверждается, был задействован практически весь имеющийся ракетный потенциал, включая, по его оценке, даже межконтинентальную баллистическую ракету.

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Ранее сообщалось, что враг атаковал и город Днепр. Во время работы подразделений ГосЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель.

Напомним, российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Молния". В городе зафиксировали несколько "прилетов".

Как сообщал Главред, ранее российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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