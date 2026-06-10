Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дроны становятся "невидимыми": стало известно о новых настройках российских БпЛА

Алексей Тесля
10 июня 2026, 00:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
"Молнии" представляют собой недорогие ударные беспилотники самолётного типа, активно применяемые для атак.
Дроны становятся 'невидимыми': стало известно о новых настройках российских БпЛА
РФ модернизирует дроны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash, скриншот

Важное:

  • Дроны "Молния" используют новые видеочастоты
  • Дроны работают в диапазоне 4,1–4,5 ГГц, и это делает их практически невидимыми

Российские вооружённые силы начали применять ударные беспилотники типа "Молния", используя новые видеочастоты, которые большинство существующих систем обнаружения либо не фиксируют, либо реагируют на них с большой задержкой.

Об этом сообщил эксперт по военным технологиям Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флеш".

видео дня

По его словам, дроны работают в диапазоне 4,1–4,5 ГГц, и это делает их практически невидимыми для стандартных детекторов. Специалист предупредил, что полагаться на обычные приборы обнаружения в таких условиях опасно для жизни личного состава.

"Молнии" представляют собой недорогие ударные беспилотники самолётного типа, активно применяемые для атак по позициям украинских войск и прифронтовым городам, в том числе в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Благодаря простоте конструкции и использованию дешевых материалов — фанеры, пенопласта, лёгких металлов и коммерческой электроники китайского производства — себестоимость одного аппарата составляет около 300 долларов.

дрон-камикадзе
/ Инфографика: Главред

Эти дроны способны нести боевую нагрузку от 3 до 5 кг, обычно это инженерный кумулятивный заряд КЗ-6 или противотанковая мина ТМ-62. Их дальность полёта достигает 40–50 км, а скорость — 80–120 км/ч. Существуют разные модификации:

  • первая версия "Молния-1" имеет один двигатель
  • усовершенствованная "Молния-2" оснащена двумя двигателями и улучшенной аэродинамикой.

Таким образом, комбинация низкой стоимости, возможности массового производства и работы на новых частотах делает "Молнии" заметным фактором на поле боя и серьёзным вызовом для систем ПВО и радиоэлектронного противодействия.

Эксперт оценил вероятность новых атак на Киев

Военный аналитик Олег Жданов выразил мнение, что угроза повторных массированных ударов по Киеву сохраняется на высоком уровне. При этом, по его словам, между такими операциями российская сторона может увеличивать паузы, не снижая при этом общего риска новых атак.

Он также отметил, что в ходе последнего обстрела, как утверждается, был задействован практически весь имеющийся ракетный потенциал, включая, по его оценке, даже межконтинентальную баллистическую ракету.

Удары РФ по Украине - новости по теме:

Ранее сообщалось, что враг атаковал и город Днепр. Во время работы подразделений ГосЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель.

Напомним, российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Молния". В городе зафиксировали несколько "прилетов".

Как сообщал Главред, ранее российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов.

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
атака дронов Сергей Флэш Бескрестнов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Чонгарский мост парализован: повторный удар БпЛА разрушил стратегический объект

Чонгарский мост парализован: повторный удар БпЛА разрушил стратегический объект

23:56Украина
"Мы делаем все для этого": в Генштабе прокомментировали приближение мира в Украине

"Мы делаем все для этого": в Генштабе прокомментировали приближение мира в Украине

23:11Война
"Мадяр" раскрыл детали мощных ударов по целям РФ: что взорвали на ВОТ

"Мадяр" раскрыл детали мощных ударов по целям РФ: что взорвали на ВОТ

21:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 10 июня: Быкам - освобождение, Петухам - неожиданности

Китайский гороскоп на завтра, 10 июня: Быкам - освобождение, Петухам - неожиданности

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

Россия подготовилась к массированному обстрелу: какие регионы под угрозой

Россия подготовилась к массированному обстрелу: какие регионы под угрозой

Последние новости

02:20

Ученые раскрыли неожиданный секрет: что помогает дожить до 100 лет

01:30

Отмена резкого повышения тарифа на проезд: в КГГА приняли важное решение

00:50

Дроны становятся "невидимыми": стало известно о новых настройках российских БпЛА

00:11

Больше, чем слова: какие странные ритуалы влюбленных укрепляют отношения на годыВидео

09 июня, вторник
23:56

Чонгарский мост парализован: повторный удар БпЛА разрушил стратегический объект

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаДля России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова
23:11

"Мы делаем все для этого": в Генштабе прокомментировали приближение мира в Украине

23:00

"Путин выстрелил себе в ногу": в РФ растет недовольство Кремлем из-за одного решения

22:59

Как сделать окна сверкающими надолго: один простой секрет творит чудесаВидео

22:50

Киркоров публично плюнул в лицо Тодоренко: что она сделала

Реклама
22:35

Судьи "Мастер Шеф" рыдали: что случилось на шоу

21:47

"Мадяр" раскрыл детали мощных ударов по целям РФ: что взорвали на ВОТ

21:29

Мечты четырех знаков зодиака станут реальностью: кому 10 июня принесет кучу денег

21:17

Поставлял ракеты для армии: под Москвой взорвали топ-военного Минобороны РФ

21:06

Укрзализныця запускает новые рейсы из Днепра на лето: куда будут курсировать поезда

20:51

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июнеВидео

20:43

Новый "налог на OLX": украинцам рассказали, кто может не платить

20:40

Секрет пышного цветения: какая простая ошибка мешает комнатным растениям

20:35

Всего пол-литра под куст: как быстро исправить скрученные листья томатовВидео

20:31

Популярный продукт: что нельзя давать кошкам даже в небольших количествахВидео

20:00

Столкновение РФ с НАТО: раскрыты вероятные сроки нового конфликта

Реклама
19:50

Имеет ли особую силу вода, освященная на определенные праздники – ответ священника

19:43

Дочь путинистки Успенской оказалась в больнице: первые фото

19:36

Ошибка, которая режет слух: как правильно назвать "кольцо" на украинском языке

19:20

"Получил нужный результат": Зеленский рассказал о последствиях письма Путину

19:10

Почему обострились отношения между Украиной и Польшей: Денисенко назвал основные причинымнение

19:08

Есть ли угроза вторжения на границе с Беларусью на Житомирщине: что говорят военные

18:54

Без второго шанса: какие знаки Зодиака никогда не возвращаются к бывшим

18:49

Спасатели потеряли дар речи, заметив собаку посреди моря одну на лодке

18:39

Россия выбрала новую цель для ударов: угроза для одного города Украины

18:37

Секрет пышного сада: какие растения обязательно нужно обрезать в июнеВидео

18:25

Крысы не подойдут на километр: запах каких растений они терпеть не могут

18:21

Адвокаты Кипермана опровергли связь бизнесмена с осужденным юристом Носовым

18:17

Доллар установил новый абсолютный рекорд: курс валют на 10 июня

18:12

"Россияне ощутят войну": Зеленский анонсировал массированные удары ракет и дронов по РФВидео

18:11

У смартфонов есть срок годности и его можно проверить

17:38

Звезд больше нет: Потап и Настя получили серьезный удар в Украине

17:37

Россияне начали отступление на фронте: названы причины и последствия для Украины

17:10

Видели все, но знают лишь единицы: что такое "фрамуга" и "викница"Видео

17:04

Под Киевом существует другой "город": что нашли под улицами столицы и в чем опасностьВидео

16:57

Никакая не "умничка": как правильно и красиво похвалить за ум на украинском языке

Реклама
16:52

Обычная вещь из сарая, которую многие считают мусором, спасает урожайВидео

16:50

Как ещё можно назвать Евгению на украинском: мягкие и благозвучные варианты

16:46

"Ее не было в Украине": стало известно, где жила Ротару во время войны

16:26

"Для будущих поколений": демонтированный памятник Булгакову хотят сохранить

16:23

В Черкасской области конфликт с ТЦК закончился стрельбой: что известно

16:10

Защитник двора или угроза: почему не стоит пилить грецкий орех во дворе

15:59

Зачем опытные хозяйки кладут мел в шкаф: копеечный лайфхакВидео

15:50

Как правильно организовать гардероб в шкафу: места станет вдвое большеВидео

15:49

Прекращение огня несет скрытый риск для Украины - Зеленский объяснил почему

15:20

Кэти Перри и Джастин Трюдо официально подтвердили свои отношения

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять