Доллар установил новый абсолютный рекорд: курс валют на 10 июня

Курс доллара приблизился к отметке 45 гривен.

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Курс валют на 10 июня / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Насколько подорожал доллар США

Каков официальный курс евро на 10 июня

Как изменился курс польского злотого

На среду, 10 июня, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар достиг нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Американская валюта подорожала сразу на 33 копейки и достигла уровня 44,84 грн/долл., что стало новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован днем ранее, 9 июня, когда курс составлял 44,51 грн/долл.

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Курс евро на 10 июня

По данным Национального банка, единая европейская валюта также существенно выросла. Официальный курс евро установлен на уровне 51,90 гривны за евро, то есть гривня ослабла на 54 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,95/45,00 грн/долл., а к евро — 52,00/52,04 грн/евро.

Курс злотого на 10 июня

Польский злотый также подорожал. На 10 июня его официальный курс составляет 12,25 гривни, что на 14 копеек больше по сравнению с 9 июня.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют до 14 июня - прогноз эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии Главреду заявил, что первая половина июня на валютном рынке пройдет без резких скачков курса, а гривня сохраняет достаточную поддержку, несмотря на военные и энергетические риски.

По его словам, основная неопределенность связана с внешними факторами, в частности ситуацией на Ближнем Востоке, которая может влиять на цены на нефть и топливо. Это, в свою очередь, способно усиливать инфляционные ожидания в Украине.

Банкир также отметил, что внутренние риски безопасности могут временно повышать спрос на валюту, однако такие колебания не будут оказывать длительного влияния на рынок, поскольку он остается под контролем НБУ. Лесовой прогнозирует, что в период с 8 по 14 июня курс доллара будет находиться в пределах 44,2-44,7 грн, а евро — 51-52,5 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине во вторник, 9 июня, продолжил рост, тогда как евро демонстрирует незначительное снижение. В то же время на наличном рынке и в банках сохраняется разница в ценах покупки и продажи.

Во вторник, 9 июня, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар продолжил рост и обновил максимум, тогда как евро и злотый снизились.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE заявил, что курс доллара в Украине продолжает расти и к концу 2026 года может достичь 47 грн/долл. По его словам, нынешняя девальвация гривни связана с политикой НБУ и ростом макроэкономических и внешних рисков.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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