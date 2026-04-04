Эшелоны РФ в огне: в Генштабе отчитались о последствиях ударов по логистике врага

Силы обороны Украины нанесли удары по железнодорожным эшелонам с топливом на оккупированной территории Луганской области.

В Генштабе отчитались о последствиях ударов по логистике РФ

Силы обороны нанесли удар по эшелонам с топливом в Луганской области

В Генштабе уточнили детали удара по аэродрому "Кировское" в Крыму

Силы обороны Украины нанесли удар по российским эшелонам с топливом, что ударит по логистике оккупационных войск РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Вчера и в ночь на 4 апреля Силы обороны Украины поразили железнодорожные эшелоны с топливом в районах Щотово и Станицы Луганской на временно оккупированной украинской Луганщине. Поражение указанных объектов затрудняет обеспечение горюче-смазочными материалами оккупационной армии российского агрессора", — говорится в сообщении. видео дня

Также в Генеральном штабе ВСУ уточнили, что в результате недавнего удара по месту хранения беспилотников на аэродроме "Кировское" во временно оккупированном Крыму был уничтожен один БПЛА "Иноходец" и повреждены еще три таких аппарата.

Этот беспилотник, известный также под экспортным названием "Орион", является российским оперативно-тактическим ударно-разведывательным комплексом средней дальности, который используется для ведения разведки и нанесения ударов по наземным целям.

В Генштабе отметили, что он способен действовать на расстоянии до 250 км, находиться в воздухе до 24 часов, подниматься на высоту до 7,5 км и нести до 200 кг боевой нагрузки. Такие дроны применяются противником для разведки, патрулирования и борьбы с морскими беспилотниками. Ориентировочная стоимость одного комплекса составляет несколько миллионов долларов.

"Силы обороны Украины продолжают поражать важные объекты противника с целью снижения его боевого потенциала", — резюмировали военные.

Удары по военным целям РФ должны усиливаться — мнение эксперта Как писал Главред, Россия вынуждена усиливать систему противовоздушной обороны из-за увеличения количества украинских ударов по своей территории. Об этом в эфире Radio NV сообщил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. "На самом деле, за последнее время увеличилось количество ударов по территории Российской Федерации. И удары являются позитивными, потому что они несут последствия для России. Перерезается логистика, наносятся удары по кораблям, которые завозили груз из Ирана, комплектующие для "Шахедов", – отметил Храпчинский. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на сложности для РФ, Украина должна и в дальнейшем наращивать собственные возможности и расширять арсенал вооружений. По его словам, это необходимо для проведения более эффективных, в частности комбинированных атак по территории России.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны поразили два объекта предполетной подготовки дронов-камикадзе на территории России — вблизи населенного пункта Навля и на аэродроме "Халино". Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

На этом фоне Россия перемещает ключевые производственные мощности по изготовлению ракет подальше от западных границ — в районы Сибири и Урала. По информации западных СМИ, это может быть связано с усилением украинских ударов по ее инфраструктуре.

Силы обороны Украины атаковали важные объекты российских войск на временно оккупированных территориях. В частности, украинские подразделения поразили несколько складов противника, место скопления сил и нефтебазу оккупантов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

