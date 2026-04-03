Путин начал "прятать" производство ракет в Сибири: в The Telegraph узнали подробности

Госкорпорация "Роскосмос" объявила о переносе части производств из Химок (Московская область) в другие регионы страны.

Путин начал "прятать" производство ракет в Сибири

Россия переносит ключевые мощности по производству ракет дальше от западных границ — в Сибирь и на Урал. Такое решение, по данным The Telegraph, может быть связано с усилением ударов Украины по российской инфраструктуре.

Так, госкорпорация "Роскосмос" объявила о переносе части производств из Химок (Московская область) в другие регионы страны.

В частности Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева переезжает в Омск, производство ракетных двигателей будет перенесено в Пермь. Решение озвучил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

По словам Баканова, перенос связан с экономическими факторами:

"Стоимость промышленного серийного производства в Химках становится чрезмерной из-за высоких накладных расходов", — заявил он.

Однако, как отмечает The Telegraph, реальные причины могут быть связаны с безопасностью.

На фоне регулярных атак украинских дронов Россия вынуждена перемещать стратегические объекты дальше вглубь страны.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что:

"ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности"

Также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что "невозможно" защитить всю критическую инфраструктуру России от ударов дронов.

В январе "Роскосмос" уже был вынужден перенести разработку ракет-носителей "Ангара" из Московского центра Хруничева в филиал в Омске. За последние две недели Украина нанесла несколько ударов по российским экспортным терминалам на Балтике (Приморск и Усть-Луга), выведя их из строя, а также поразила один из крупнейших заводов по производству взрывчатки в городе Чапаевск.

В ночь на четверг дроны ВСУ подожгли нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новоил" в Уфе, который перерабатывает 7,3 млн тонн нефти в год и расположен примерно в 1400 км от границы Украины.

Владимир Зеленский заявил, что союзники просили его ограничить атаки на российские энергообъекты из-за глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива.

Чем опасны для РФ атаки ВСУ — мнение эксперта

Авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, что количество украинских ударов по территории России в последнее время возросло, что заставляет РФ усиливать систему противовоздушной обороны. По его словам, эти удары нарушают логистику и поражают объекты, связанные с производством и поставкой беспилотников типа "Шахед".

Эксперт отметил, что на фоне этих событий появляется информация о появлении дальнобойной ракеты, способной нести до тонны полезной нагрузки. По его мнению, это означает, что России придется готовиться к более сложной ситуации в воздушном пространстве и усиливать систему ПВО.

Взрывы в РФ — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.

В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.

Ночью 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. Во время удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

