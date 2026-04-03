Россияне запустили более 500 дронов и 37 ракет: детали массированного удара

Мария Николишин
3 апреля 2026, 15:10обновлено 3 апреля, 16:01
Известно, что попадание зафиксировано на 20 локациях.
Как отработала ПВО

Кратко:

  • Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры
  • Для удара враг использовал 542 ударных БпЛА и 37 ракет
  • ПВО удалось сбить 26 ракет и 515 БпЛА

Страна-агрессор Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для атаки оккупанты использовали ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 579 средств воздушного нападения:

  • 10 баллистических ракет Искандер-М (районы пуска – Курская, Ростовская обл, РФ);
  • 25 крылатых ракет Х-101 (район пуска – из воздушного пространства Самарской обл, РФ);
  • 2 крылатые ракеты Искандер-К (район пуска – Ростовская обл, РФ);
  • 542 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ. Гвардейское, Чауда, ТОТ АР Крым, более 330 из них – "Шахеды".
Дрон "Шахед"

По предварительным данным, по состоянию на 14:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 541 цель - 26 ракет и 515 беспилотников разных типов. Из них:

  • 24 крылатых ракет Х-101;
  • 2 крылатые ракеты Искандер-К;
  • 515 враждебных БпЛА разных типов.
Ракета Х-101

В то же время, зафиксировано попадание 11 ракет и 27 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 22 локациях.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО

Какие объекты может атаковать Россия

Ранее мониторинговые каналы сообщали, что страна-агрессор Россия уже завершила подготовку к очередному массированному ракетно-дроновому удару по территории Украины.

Под российскими ударами могут оказаться не только объекты энергетической инфраструктуры, но и системы водоснабжения, водоотведения, а также промышленные и военные объекты.

Как сообщал Главред, в ночь на 3 апреля оккупационные войска РФ атаковали Харьков баллистическим вооружением. Войска РФ попали минимум четырьмя баллистическими ракетами по Киевскому району Харькова.

Также российские кафиры ударили КАБами по Шостке на Сумщине. В результате атаки пострадавшие и погибшие. Под ударами оказались жилые дома.

В поселке Чабаны Киевской области в результате российского комбинированного удара полностью уничтожена ветеринарная клиника. Ни одно животное не выжило по прилету.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Военной противовоздушной обороны Украины.

