Россияне запустили более 500 дронов и 37 ракет: детали массированного удара

Кратко:
- Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры
- Для удара враг использовал 542 ударных БпЛА и 37 ракет
- ПВО удалось сбить 26 ракет и 515 БпЛА
Страна-агрессор Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для атаки оккупанты использовали ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 579 средств воздушного нападения:
- 10 баллистических ракет Искандер-М (районы пуска – Курская, Ростовская обл, РФ);
- 25 крылатых ракет Х-101 (район пуска – из воздушного пространства Самарской обл, РФ);
- 2 крылатые ракеты Искандер-К (район пуска – Ростовская обл, РФ);
- 542 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ. Гвардейское, Чауда, ТОТ АР Крым, более 330 из них – "Шахеды".
По предварительным данным, по состоянию на 14:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 541 цель - 26 ракет и 515 беспилотников разных типов. Из них:
- 24 крылатых ракет Х-101;
- 2 крылатые ракеты Искандер-К;
- 515 враждебных БпЛА разных типов.
В то же время, зафиксировано попадание 11 ракет и 27 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 22 локациях.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Какие объекты может атаковать Россия
Ранее мониторинговые каналы сообщали, что страна-агрессор Россия уже завершила подготовку к очередному массированному ракетно-дроновому удару по территории Украины.
Под российскими ударами могут оказаться не только объекты энергетической инфраструктуры, но и системы водоснабжения, водоотведения, а также промышленные и военные объекты.
Удары РФ - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в ночь на 3 апреля оккупационные войска РФ атаковали Харьков баллистическим вооружением. Войска РФ попали минимум четырьмя баллистическими ракетами по Киевскому району Харькова.
Также российские кафиры ударили КАБами по Шостке на Сумщине. В результате атаки пострадавшие и погибшие. Под ударами оказались жилые дома.
В поселке Чабаны Киевской области в результате российского комбинированного удара полностью уничтожена ветеринарная клиника. Ни одно животное не выжило по прилету.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Военной противовоздушной обороны Украины.
