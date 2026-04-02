РФ перебросила самолеты и готова к новой атаке: какие регионы под угрозой

Руслан Иваненко
2 апреля 2026, 21:42обновлено 3 апреля, 00:42
Активность стратегических бомбардировщиков свидетельствует о подготовке возможных атак.
Россия завершает подготовку к массированному ракетно-дроновому удару по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • РФ готовит массированный ракетно-дроновый удар по Украине
  • Возможен вылет Ту-95МС, Ту-160, применение "Кинжалов"
  • Под угрозой Киев и ряд регионов, критическая инфраструктура

Российские оккупационные войска, вероятно, завершили подготовку к очередному массированному ракетно-дроновому удару по территории Украины.

По данным мониторингового канала"єРадар", зафиксированы признаки, указывающие на высокую вероятность боевого вылета стратегической авиации уже в ближайшую ночь.

В настоящее время наблюдается активность пунктов управления авиацией в районах аэродромов "Оленья", "Энгельс" и в Московском регионе.

Что могут задействовать

Для проведения атаки противник может задействовать значительную группировку средств воздушного нападения. Сообщается о готовности до четырех бомбардировщиков Ту-95МС, а также двух самолетов Ту-160, переброшенных с Дальнего Востока. Суммарный залп этих бортов может достигать 30 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, к операции привлечены три дальних бомбардировщика Ту-22М3, до шести МиГ-31К, являющихся носителями аэробаллистических ракет "Кинжал", и два морских судна, вооруженных ракетами "Калибр". Также возможно применение баллистических комплексов "Искандер-М" и групп ударных беспилотников типа "Shahed".

Возможные цели удара

Аналитики отмечают, что основными целями вероятного удара могут стать Киев и Киевская область, а также западные регионы Украины, в частности Житомирская, Хмельницкая, Львовская, Полтавская и Волынская области.

Под прицел агрессора могут попасть не только объекты энергетической инфраструктуры, но и системы водоснабжения, водоотведения, а также промышленные и военные объекты.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Украинцев призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Учитывая специфику потенциальных целей, жителям советуют заранее сделать запасы питьевой и технической воды, а также обеспечить полный заряд мобильных устройств и резервных источников питания.

Пойдет ли РФ на прекращение ударов по Украине — что говорят эксперты

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Россия не откажется от тактики давления на тыловые регионы Украины. Он считает, что в весенне-летний период враг, вероятно, продолжит массированные обстрелы и активизирует подрывную деятельность внутри страны.

По словам Коваленко, уменьшения воздушных атак ждать не стоит: удары дронами-камикадзе и ракетами остаются ключевым элементом стратегии РФ. Он подчеркивает, что ракетно-дроновый террор будет продолжаться, поскольку Москва рассматривает его как один из главных инструментов давления на украинский тыл, а также будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри страны различными методами.

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска с вечера 2 апреля осуществляют атаку беспилотниками по Харькову. Под ударами оказались как минимум несколько районов города, зафиксированы многочисленные попадания и пожары. Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Также в среду, 1 апреля, оккупанты атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела погибли четыре человека. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, что оккупационные войска РФ массированно атаковали Луцк беспилотниками. Враг атаковал склад "Новой почты" и продуктовый склад торговой сети. В результате атаки были зафиксированы сильные пожары.

О ресурсе: ЕРадар

"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

