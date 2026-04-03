Около двадцати попаданий: враг непрерывно атаковал Харьков дронами, что известно

Российские дроны нанесли удары по Харькову и повредили жилые дома, здания и магазины, пострадали люди.

Вражеские беспилотники атаковали несколько районов Харькова

Кратко:

Российские дроны атаковали Харьков и

Повреждены жилые дома, здания и магазины

Пострадали дети и взрослые, продолжаются пожары

Российские оккупационные войска вечером 2 апреля осуществили атаку беспилотниками по Харькову. Под ударами оказались как минимум несколько районов города, зафиксированы многочисленные попадания и пожары. Об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По их данным, вражеские дроны атаковали Киевский, Шевченковский, Новобаварский, Основянский и Салтовский районы. В частности, в Киевском районе зафиксированы удары как минимум двух дронов-камикадзе типа "шахед". В разных частях города раздалась серия взрывов, на местах попаданий возникли пожары.

Последствия атак по районам

В Новобаварском районе беспилотник попал в частный сектор — повреждены окна жилого дома. Там же пострадали два человека, среди которых 8-летняя девочка. В Салтовском районе также зафиксирован удар дроном, детали последствий уточняются.

В Основянском районе в результате атаки загорелось четырехэтажное здание, а также пострадало здание магазина по соседству. На месте работают подразделения ГСЧС и медики.

Отдельно сообщается, что в Основянском районе дрон попал в здание неработающего отеля. В результате удара также поврежден храм и соседние объекты. Пострадали двое посетителей кафе поблизости, их состояние оценивается как средней тяжести.

Пострадавшие

По уточненным данным, пострадал 64-летний мужчина. Среди пострадавших также 53-летний мужчина, 74-летняя женщина, 28-летняя девушка и месячный мальчик. У большинства из них медики диагностировали острую реакцию на стресс.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Масштаб атак

По состоянию на 23:30 войска РФ нанесли как минимум 20 ударов с начала суток по Харькову.

"У нас уже больше суток непрерывно враг наносит удары с интервалом в час, в два, в три", — сообщил директор городского департамента по чрезвычайным ситуациям Гладких, пишет Суспільне.

На местах попаданий работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атак и уточнение информации о разрушениях и пострадавших.

Отложенная детонация "Шахедов" — предупреждение эксперта В Украине увеличивается количество случаев отложенной детонации ударных дронов типа "Шахед", которые не взорвались при падении. По словам советника министра обороны Сергея Бескрестнова (Флеш), даже после приземления эти беспилотники остаются чрезвычайно опасными. "В течение последних дней в разных регионах страны "Шахеды", уцелевшие после падения, взрывались через некоторое время. Из-за этого погибли несколько человек. Точные причины таких взрывов пока неизвестны", — сообщил Флеш. Эксперт призвал граждан не приближаться к обломкам БПЛА и строго соблюдать правила безопасности, ведь даже поврежденные дроны могут представлять смертельную угрозу.

Как сообщал Главред, вечером 1 апреля Россия нанесла удар дроном-камикадзе "Молния" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова. В тот же вечер в Чугуеве дрон попал в пятиэтажный дом.

Кроме того, оккупационные войска РФ массированно атаковали Луцк беспилотниками. Враг атаковал склад "Новой почты" и продуктовый склад торговой сети. В результате атаки были зафиксированы сильные пожары.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что в целом Россия этой ночью применила против Украины 339 беспилотников, и около 200 из них – "Шахеды".

О личности: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович — украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года — председателем фракции партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", пишет Википедия.

