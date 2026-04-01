В Черкасской области произошла трагедия во время атаки дронов — новые детали

Юрий Берендий
1 апреля 2026, 17:50
БПЛА РФ ударили по Черкасской области, в результате чего погибли четыре человека, несколько человек ранены, также повреждена критическая инфраструктура.
В Черкасской области произошла трагедия во время атаки дронов — что известно

О чем идет речь в материале:

  • Над территорией Черкасской области было сбито 19 российских дронов
  • 4 человека погибли после того, как приблизились к месту падения вражеского БПЛА

Российские оккупационные войска днем, 1 апреля, нанесли масштабный удар по Черкасской области. Известно о погибших и раненых. Об этом заявил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Российский БПЛА нанес непоправимый ущерб Черкасской области. У нас четыре погибших в Золотоношском районе. Это произошло на открытой территории во время воздушной тревоги", — отметил он.

Глава ОВА сообщил, что все обстоятельства сейчас выясняют правоохранители, продолжаются следственные действия. Он также выразил соболезнования семьям пострадавших.

Впоследствии Игорь Табурец добавил, что в результате российских ударов в Черкасском районе травмированы четыре человека: трое — пассажиры автобуса, который был поврежден осколком российского БПЛА, и один — водитель грузовика. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Также пострадала критическая инфраструктура, и работают все необходимые службы.

По данным Черкасской ОВА, с полудня силы и средства ПВО сбили над территорией области 19 российских БПЛА.

"Спасибо за боевую работу! Всем службам — за четкую координацию! Прошу каждого и каждую: не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Берегите себя и своих близких!", — подчеркнул он.

Табурец призвал жителей внимательно реагировать на предупреждения об опасности, не приближаться к сбитым беспилотникам, поскольку их боевая часть может взорваться, и сообщать об обломках по номерам 101 и 102.

Подробности гибели людей в Золотоношском районе

Как уточнили в Черкасской областной прокуратуре, 01.04.2026 около 13:00 во время воздушной тревоги в результате падения БПЛА на открытой территории между населенными пунктами Золотоношского района произошла детонация его боевой части.

"В результате взрыва погибли 4 местных жителя, которые из любопытства приблизились к месту падения. Правоохранительные органы и спасательные службы в очередной раз подчеркивают: любые обломки БПЛА, ракет или других взрывоопасных предметов представляют смертельную угрозу", — говорится в сообщении.

В Черкасской областной прокуратуре напомнили, что категорически запрещается приближаться к месту падения БПЛА, прикасаться к обломкам, фотографировать или снимать их с близкого расстояния, а также переносить любые части объекта.

В случае обнаружения опасного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить других людей и сообщить в полицию или ГСЧС по номерам 101 или 102, ожидая прибытия специальных служб.

Кроме того, стоит помнить, что даже после падения БПЛА может оставаться неразорвавшийся боезаряд, возможно отложенное срабатывание взрывного механизма, а обломки остаются опасными из-за наличия взрывных элементов.

"Любопытство в таких случаях стоит жизни. Не подвергайте себя и окружающих опасности. На месте происшествия работают взрывотехники ГСЧС в Черкасской области, следователи СБУ и ГУНП в Черкасской области, прокуроры", - резюмировали в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 апреля российские оккупационные войска осуществили атаку ударными беспилотниками по нескольким регионам Украины. Последствия обстрелов зафиксированы в Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской областях, а также в Черкасской, Полтавской и Сумской.

Тем временем в Луцке продолжаются работы по ликвидации пожара, возникшего после ночного удара дронов. К тушению привлечены подразделения ГСЧС и коммунальные службы, которые работают над устранением последствий атаки.

В ночь на 1 апреля город подвергся массированному удару беспилотниками. Под обстрел попали складские помещения, в частности объект почтовой компании и продуктовый склад торговой сети, что вызвало масштабные пожары. Кроме того, обломки дрона повредили многоквартирный жилой дом.

Игорь Табурец — украинский деятель, глава Черкасской областной государственной администрации с 1 марта 2022 года. Генерал-майор, пишет Википедия.

