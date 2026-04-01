Конкурентам Украины пора задуматься: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

За полтора месяца до начала конкурса Украина начала активное движение по турнирной таблице.

Евровидение-2026 кто победит - прогноз букмекеров на Евровидение

Участники Евровидения-2026 уже начинают наглаживать концертные костюмы и добавляют финальные штрихи к сценическим номерам - через полтора месяца в Вене состоится эпическая битва за хрустальный микрофон, в которой примут участие артисты из 35 стран.

Прогнозы букмекеров с каждой неделей становятся более четкими. Почти два месяца абсолютное лидерство в их рейтингах занимают Линда Лампениус и Пит Паркконен - представители Финляндии. Их шансы на победы оценивают в крепкие 28%. Также в пятерку потенциальных победителей входят Франция, Дания, Австралия и Греция. Австрия, страна-хозяйка Евровидения-2026, пока показывает неутешительный результат - 31 место и меньше одного процента вероятности победы.

Зато у Украины дела идут неплохо. За неделю наша конкурсантка Leleka поднялась в рейтинге с девятого на восьмое место. Нашим неизменным конкурентом остается Италия - член Большой Пятерки.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

