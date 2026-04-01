Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 2 апреля

НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 2 апреля.

https://glavred.info/economics/grivna-vnezapno-obvalilas-novyy-kurs-valyut-na-2-aprelya-10753544.html Ссылка скопирована

Курс валют на 2 апреля / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 2 апреля

Изменился ли курс евро

Каким будет курс злотого 2 апреля

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 2 апреля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На четверг, 2 апреля, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,78 грн/долл., что на 13 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

видео дня

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 50,82 грн/евро. Таким образом, гривня ослабила свои позиции на 37 копеек.

1 апреля НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,75 грн/злот. 2 апреля курс установили на уровне 11,87 грн/злот, что на 12 копеек больше.

Что будет с гривной в 2026 году — мнение эксперта Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сбить курс могут только плохие события на фронте. "Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не хуже или даже лучше, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривны в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", — отметил Новак

Курс валют - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в пятницу, 27 марта, доллар несколько вырос, а евро значительно ослабил свои позиции. Злотый тоже демонстрирует падение по отношению к украинской валюте.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред