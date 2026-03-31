Пасхальная корзина 'тяжелеет': цена на два базовых продукта резко пошла вверх

Цены на куриные яйца продолжают расти, что связано с сезонными колебаниями в преддверии праздников.

Куриные окорочка и филе подорожали более чем на 20%

Кратко:

Цены на яйца выросли на 6–8% за неделю

Куриное мясо подорожало на 14–29%

Баранина и индейка тоже подорожали до 18%

Цены на куриные яйца и некоторые виды мяса продолжают расти на столичном рынке. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Столичного рынка".

Подорожание куриных яиц

Куриные яйца, традиционный символ Пасхи, подорожали на 6,5–8% в зависимости от категории. Так, яйца С1 в среднем стоят 66 грн за десяток вместо 62 грн, С0 – 70 грн вместо 65 грн, а СВ – 77 грн вместо 72 грн.

Куриное мясо

Наибольший рост зафиксирован на куриное мясо – за выходные цены поднялись от 14% до 29%. Меньше всего подорожало куриное крыло – с 69 до 79 грн/кг, а куриное бедро подорожало больше всего – с 97 до 125 грн/кг. Куриное филе подорожало на 21,6%, с 139 до 169 грн/кг.

Индейка

Индейка также подорожала, но менее стремительно – от 5% до 17%. Индейку филе сейчас продают по 315 грн/кг (+12,9%), а фабричную тушку – по 199 грн/кг (+5,3%).

Баранина

Цены на баранину выросли на 8–18%. Так, лопатка подорожала на 40 грн – до 280 грн/кг (+16,7%), а ребра – также на 40 грн, до 260 грн/кг (+18,2%).

Как сообщал Главред, в апреле цены на хлеб в Украине вырастут. Подорожание будет обусловлено повышением расходов на электроэнергию, логистику и оплату труда.

Кроме того, в Украине наблюдается очередное снижение цен на картофель. Главной причиной является значительное увеличение объемов некондиционной продукции на рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Напомним, что цены на основные виды молочной продукции в апреле также заметно вырастут. Однако спрос перед Пасхой не сможет существенно повлиять на общую рыночную ситуацию.

Об источнике: Столичный рынок Столичный рынок — один из крупнейших продовольственных рынков Киева, специализирующийся на продаже продуктов питания, в том числе мяса, рыбы, овощей, фруктов, молочных продуктов и бакалии. Рынок объединяет многочисленных поставщиков и фермеров из разных регионов Украины, предлагая широкий ассортимент товаров как для оптовых, так и для розничных покупателей.

