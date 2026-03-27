Настоящий удар по кошелькам: стоимость важного продукта скоро резко вырастет

Что будет с ценами на хлеб в апреле

Кратко:

В Украине подорожает хлеб

Цены вырастут примерно на 2-3%

Это произойдет из-за более высокой себестоимости производства

В апреле цены на хлеб в Украине вырастут. Подорожание будет обусловлено повышением затрат на электроэнергию, логистику и оплату труда. Об этом Главреду рассказала главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" д.э.н. Светлана Черемисина.

По ее прогнозу, пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожает как минимум на 2-3% и будет стоить 63-64 грн/кг, пшеничный хлеб из муки первого сорта подорожает до 53 грн/кг (+2-2,5%), ржаной хлеб – до 53-54 грн/кг (+2-2,5%), а батон – до 33-34 грн за 500 г (+2-2,5%).

Она добавила, что повреждение энергетической инфраструктуры приводит к росту затрат на электроэнергию и вынуждает предприятия использовать альтернативные источники питания, что существенно повышает себестоимость производства.

"В то же время рост стоимости топлива повышает расходы на транспортировку сырья и готовой продукции. Учитывая, что логистика составляет до 10–15 % себестоимости хлеба, этот фактор оказывает весомое влияние на конечную цену", — отметила Черемисина.

Эксперт также не исключает, что это может привести к дальнейшему постепенному подорожанию хлебобулочных изделий.

"Производители могут частично перераспределять ценовую нагрузку на продукцию с более высокой маржинальностью, в частности кондитерские изделия, что позволит сдерживать чрезмерное подорожание социально значимых видов хлеба", — подытожила она.

Как сообщал Главред, в апреле цены на основные виды молочной продукции заметно вырастут. Спрос перед Пасхой не сможет существенно повлиять на общую рыночную ситуацию.

Также в Украине в марте 2026 года снизились розничные цены на основные виды мяса, однако уже в апреле ожидается их рост.

Кроме того, в 2026 году стоимость традиционной пасхальной корзины для семьи из четырех человек выросла до 1903,19 грн, что на 14,4% больше, чем в прошлом году. Самыми дорогими составляющими корзины являются мясные продукты.

О персоне: Светлана Черемисина Светлана Черемисина — доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

