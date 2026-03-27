Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому из украинцев увеличат выплаты

Руслан Иваненко
27 марта 2026, 15:26
Пенсионный фонд разъяснил правила пересчета и критерии страхового стажа.
Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров начнется с 1 апреля / коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com, УНИАН

  • С 1 апреля в Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам
  • Пенсионный фонд разъяснил условия перерасчета и критерии страхового стажа
  • Выплаты будут учитывать доход после последнего перерасчета

С 1 апреля в Украине проведут ежегодный перерасчет пенсий для граждан, которые после выхода на пенсию продолжают официально работать. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Кто получит перерасчет

В ведомстве уточнили, что перерасчет произойдет автоматически для тех пенсионеров, которые после назначения или предыдущего пересмотра выплат продолжали работать.

"Пенсионерам, которые после назначения/предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2026 года приобрели 24 месяца страхового стажа, а также пенсионерам, которые приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения/предыдущего перерасчета пенсии прошло два года, – с 1 апреля пенсии пересчитают автоматически", – говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде пояснили, что если по состоянию на 1 марта пенсионер имеет не менее 24 месяцев страхового стажа, при перерасчете это будет учтено. При этом выплаты могут рассчитываться как на основе ранее учтенного заработка, так и, при необходимости, с учетом доходов, полученных после последнего перерасчета.

Также отмечается, что в случае, если по состоянию на 1 марта 2026 года страховой стаж составляет менее 24 месяцев, право на перерасчет возникает не ранее чем через два года после назначения или предыдущего пересмотра пенсии, и он осуществляется исключительно с учетом приобретенного стажа.

Какой будет пенсия при стаже 40 лет

Как писал Главред, в 2026 году украинцы смогут оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года — 23 года, а в 65 лет — 15 лет.

Размер пенсии рассчитывается по формуле Пенсионного фонда: зарплата умножается на коэффициент страхового стажа. Для 40 лет работы коэффициент составляет 0,4. Это означает, что при минимальной зарплате 8 647 грн пенсия составит 3 458 грн, а при среднем доходе 21 578 грн — 8 631 грн.

Пенсии в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Украине стандартный пенсионный возраст составляет 60 лет, однако для представителей отдельных профессий и жителей сельской местности предусмотрены исключения. В 2025 году некоторые категории граждан смогут оформить пенсию досрочно — уже с 55 лет.

Кроме того, в 2026 году украинцы смогут оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Так, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо подтвердить не менее 33 лет работы. Если человек решит уйти на пенсию в 63 года, достаточно будет 23 лет стажа, а в 65 лет — всего 15.

Напомним, что в Украине состоится масштабная индексация пенсий. Первый этап запланирован уже на март 2026 года.

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; осуществляет сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины.

Реклама

