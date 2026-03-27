Цены на мясо снизились, но ненадолго: что будет в апреле

Анна Ярославская
27 марта 2026, 11:15
В преддверии Пасхи спрос на мясо традиционно растет, что приводит к подорожанию.
Цены на мясо
Отдельные виды мяса немного подорожали

  • В Украине подешевели говядина, свинина и курятина
  • Цена на сало осталась без изменений
  • В апреле ожидается рост цен из-за Пасхи

В Украине в марте 2026 года снизились розничные цены на основные виды мяса, однако уже в апреле ожидается их рост. Об этом сообщила изданию Главред ведущая научная сотрудница Национального научного центра Институт аграрной экономики Наталия Копытец.

По ее словам, по состоянию на 23 марта в супермаркетах подешевели говядина, свинина и курятина по сравнению с январем.

В частности, розничные цены на ребра уменьшились на 2,2% и составили 269,55 грн/кг, тогда как гуляш подешевел на 7,5% – до 357,17 грн/кг.

Свинина в среднем подешевела на 1,3–3,9%, хотя отдельные позиции, такие как ребра и ошеек, наоборот, немного выросли в цене (на 1,8-2,3%).

За этот период больше всего – на 6,0-9,5% – уменьшились розничные цены на курятину – бедро и тушку. Они колебались в пределах 94,00-137,66 грн/кг. Исключение составляли куриные голени и куриное филе, розничные цены на которые повысились на 3,9% и 8,6%.

Розничные цены на сало соленое и домашнее остались на уровне января 2026 года и составляли 221,29 грн/кг и 272,00 грн/кг.

Эксперт отметила, что снижение цен связано с рядом факторов, включая последствия полномасштабной войны, проблемы с энергоснабжением, падение покупательной способности населения и период Великого поста, когда спрос на мясо традиционно уменьшается.

Однако уже в апреле ситуация может измениться. В преддверии Пасхи спрос на мясо традиционно растет, что приводит к подорожанию. Дополнительное давление на цены окажут рост тарифов на электроэнергию, удорожание топлива и затраты производителей.

По прогнозу специалистов Института аграрной экономики, в апреле 2026 года цены на говядину, свинину и курятину могут вырасти до 9%.

Как писал Главред, в 2026 году украинцам придется потратить значительно больше на главный символ Пасхи — паску. По подсчетам Института аграрной экономики, домашняя паска по традиционному рецепту будет стоить 266,89 грн за килограмм, а цена всего набора ингредиентов для выпечки вырастет почти на 15%. Это делает паску одной из самых дорогих составляющих пасхальной корзины, которая для семьи из четырех человек в 2026 году обойдется уже в 1903,19 грн.

Директор института аграрной экономики Юрий Лупенко пояснил, что подорожание пасхальной корзины напрямую связано со значительными финансовыми и материальными потерями экономики и украинских семей, сокращением объемов производства, ростом цен на энергоносители, трудностями с внутренней логистикой продукции, а также неопределенностью, с которой многие люди сталкиваются даже в краткосрочных планах.

В Украине растет стоимость яиц – только за месяц цены поднялись более чем на 3%. Но в годовом исчислении подорожание еще более ощутимо.

В Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Об источнике: Институт аграрной экономики

Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" — это ведущее государственное научное учреждение Украины, которое уже более века определяет стратегию развития сельского хозяйства страны.

Именно здесь разрабатываются проекты законов, программы реформирования АПК и стратегии продовольственной безопасности, которые затем рассматриваются Верховной Радой и Кабинетом министров.

Многие годы учреждение возглавляет академик Юрий Лупенко. Его прогнозы относительно развития агросектора считаются одними из самых авторитетных в Украине. Ученые центра (например, Александр Захарчук, Николай Пугачев) постоянно публикуют аналитику об экспортных возможностях Украины на рынках ЕС и Азии.

Сейчас институт активно работает над адаптацией к требованиям ЕС — подготовкой украинского фермерства к вступлению в Евросоюз и интеграцией в Общую сельскохозяйственную политику (CAP).

