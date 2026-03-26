Паска в 2026 году поразит своей ценой: сколько теперь стоят ингредиенты

В 2026 году украинцам придется потратить значительно больше на главный символ Пасхи — паску. По подсчетам Института аграрной экономики, домашняя паска по традиционному рецепту будет стоить 266,89 грн за килограмм, а цена всего набора ингредиентов для выпечки вырастет почти на 15%.
Это делает паску одной из самых дорогих составляющих пасхальной корзины, которая для семьи из четырех человек в 2026 году обойдется уже в 1903,19 грн.
Директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко в интервью Главреду объясняет, что рост стоимости праздничного набора напрямую связан со снижением покупательной способности украинцев. По его словам, в регионах, которые больше всего пострадали от боевых действий, люди особенно остро ощущают подорожание продуктов.
"Особенно это касается пострадавших областей, где проходили и продолжаются бои с российскими агрессорами. Следовательно, при подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить", — отметил Лупенко.
Насколько подорожали ингредиенты для паски
По данным института, рост стоимости паски обусловлен подорожанием почти всех ключевых ингредиентов. Больше всего подорожали молоко (+49,6%) и мука (+38,6%). Подорожали также яйца (+19,3%), дрожжи (+12,8%) и изюм (+14,1%). Единственный продукт, который, наоборот, подешевел, — сахар, цена на который упала на 18%.
В магазинах и супермаркетах готовый кулич будет стоить еще дороже. На цену влияют логистика, торговые наценки, а также сложность рецептуры и украшения. Поэтому эксперты прогнозируют, что в 2026 году покупатели все чаще будут выбирать более бюджетные варианты или же возвращаться к домашней выпечке.
Цены на продукты — последние новости
Как сообщал Главред, в Украине началась новая волна снижения цен на лук. Овощ уже продают в среднем на 19% дешевле, чем в начале прошлой недели.
Также известно, что в украинских супермаркетах уже выросли цены на муку — основной ингредиент для приготовления пасхальной куличи. Сейчас средняя цена на пачку пшеничной муки "Хуторок" весом один килограмм составляет 35,53 гривны.
Кроме того, в некоторых магазинах стоимость гречки приблизилась к 90 гривнам за килограмм. Более дешевые предложения быстро исчезают, что затрудняет поиск бюджетной крупы для покупателей.
