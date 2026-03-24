Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

Анастасия Заремба
24 марта 2026, 11:51
По мнению экспертов, рост стоимости пасхальной корзины связан с материальными потерями отечественной экономики и украинских семей из-за войны в Украине.
В 2026 году пасхальная корзина подорожала на 14% по сравнению с 2025 годом

В 2026 году традиционная пасхальная корзина для семьи из четырех человек обойдется в 1903,19 грн, что на 14,4% дороже, чем год назад. Об этом Главреду сообщили в Институте аграрной экономики.

Как рассказал директор института Юрий Лупенко, покупательная способность среднего украинца неуклонно снижается.

"Особенно это касается пострадавших областей, где проходили и продолжаются бои с российскими агрессорами. Следовательно, при подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить", — отметил Лупенко.

видео дня

Сколько стоит пасхальная корзина в 2026 году

По расчетам ученых, больше всего выросли цены на мясо, молоко и овощи. В частности, базовый набор продуктов — паска, яйца, колбаса, буженина, сало, творог, масло, хрен и соль — для семьи из четырех человек в апреле 2026 года будет стоить 1903,19 грн против 1663,26 грн в 2025 году.

Если же добавить в корзину овощи и вино, ее стоимость вырастет до 2347,94 грн, что на 16,8% больше, чем в прошлом году (2009, 76 грн).

Пасхальная корзина 2026 / Инфографика: Главред

Цена хрена (200 г) составит 31 грн (28-34 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых компонентов, также символична стоимость соли (150-200 г) – 6,72 грн.

Как уточнили в Институте аграрной экономики, в случае дополнения традиционной пасхальной корзины другими, необязательными компонентами (помидоры, огурцы, яблоки, красное вино (кагор)), его стоимость вырастет до 2347,94 грн, что на 16,8 % превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 2009,76 грн.

Сколько стоит паска в 2026 году: цена домашней паски и ингредиентов

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины – домашней пасхи по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) – составит 266,89 грн за 1 кг, что на 14,6 % превышает стоимость прошлогодней паски (232,96 грн).

"Такое подорожание символа нашей Пасхи обусловлено существенным ростом цен на все продуктовые позиции: яйца (+19,3 %), сливочное масло (+6,8 %), молоко (+49,6 %), муку (+38,6 %), дрожжи (+12,8 %) и изюм (14,1 %). Единственным продуктом, который подешевел по сравнению с прошлым годом, является сахар (-18%)", — отметил Юрий Лупенко.

В магазинах и супермаркетах, как объясняют ученые, готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена включает стоимость доставки, торговые наценки, зависит от ингредиентов и украшения выпечки.

Цены на мясо в Украине в 2026 году: колбаса и буженина самые дорогие

Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно остаются мясные продукты:

  • домашняя колбаса (0,5 кг) – 287,5 грн (550-600 грн за 1 кг);
  • буженина (0,5 кг) – 353 грн (687-725 грн за 1 кг).

Как отмечают ученые, по сравнению с 2025 годом стоимость буженины увеличилась на 16,5 %, домашней колбасы – на 35,3 %, сала – на 0,4 %.

В то же время стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года – 0,5 кг будет стоить до 123 грн из расчета 220-270 грн за 1 кг.

Цены на творог и молочные продукты в Украине

Среди молочных продуктов накануне Пасхи больше всего придется заплатить за:

  • твердый сыр (0,5 кг) – 298 грн (539-650 грн за 1 кг);
  • сливочное масло (0,5 кг) – 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г);
  • мягкий сыр (0,5 кг), который обойдется в 157,5 грн (300-330 грн за 1 кг).

По сравнению с 2025 годом стоимость твёрдого сыра выросла на 3,7 %, мягкого сыра – на 31,3 %, сливочного масла – на 3,1 %.

Цены на овощи в Украине весна 2026: помидоры и огурцы подорожали

По сравнению с прошлым годом овощи существенно подорожали. Если в 2025 году тепличные помидоры стоили до 78 грн за 0,5 кг (126–189 грн за кг), то этой весной их цена уже составляет 187–278 грн за кг. Огурцы также выросли в цене — сейчас они стоят 175–275 грн за кг, что примерно на 38,5% дороже, чем в прошлом году.

Почему дорожает пасхальная корзина

Как пояснил Юрий Луценко, рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, затруднениями внутренней перевозки продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах.

"Особенно это ощутимо в зонах боевых действий, временной оккупации, большого скопления переселенцев. Поэтому большинство украинцев будут вынуждены экономить на традиционном наборе продуктов – кто-то за счет уменьшения количества продуктов в корзине, другие – за счет отказа от более дорогой его части – домашней колбасы, буженины, твердого сыра, или же использования более дешевой продукции, а некоторые – ограничатся традиционными крашенками и паской, по крайней мере для освящения", – резюмирует эксперт.

О ресурсе: Институт аграрной экономики

Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" основан в 1956 году в г. Киев как научный центр по разработке экономических основ формирования и осуществления аграрной политики в Украине, актуальных проблем теории и практики развития агропромышленного комплекса, организации внедрения в производство достижений экономической науки, осуществления координации исследований и подготовки научных кадров.

Указом Президента Украины от 12 января 2004 года № 48 Институту присвоен статус национального научного центра.

Главной задачей Института является разработка экономических основ формирования аграрной политики в Украине, проведение исследований актуальных проблем развития агропромышленного комплекса, организация внедрения в производство достижений аграрной науки, осуществление координации исследований и подготовка кадров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Пасха пасхальная корзина цены на продукты Пасха 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять