Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

По мнению экспертов, рост стоимости пасхальной корзины связан с материальными потерями отечественной экономики и украинских семей из-за войны в Украине.

https://glavred.info/analytics/pashalnaya-korzina-2026-skolko-budut-stoit-paska-myaso-i-ovoshchi-10751435.html Ссылка скопирована

В 2026 году пасхальная корзина подорожала на 14% по сравнению с 2025 годом

В 2026 году традиционная пасхальная корзина для семьи из четырех человек обойдется в 1903,19 грн, что на 14,4% дороже, чем год назад. Об этом Главреду сообщили в Институте аграрной экономики.

Как рассказал директор института Юрий Лупенко, покупательная способность среднего украинца неуклонно снижается.

"Особенно это касается пострадавших областей, где проходили и продолжаются бои с российскими агрессорами. Следовательно, при подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить", — отметил Лупенко.

видео дня

Сколько стоит пасхальная корзина в 2026 году

По расчетам ученых, больше всего выросли цены на мясо, молоко и овощи. В частности, базовый набор продуктов — паска, яйца, колбаса, буженина, сало, творог, масло, хрен и соль — для семьи из четырех человек в апреле 2026 года будет стоить 1903,19 грн против 1663,26 грн в 2025 году.

Если же добавить в корзину овощи и вино, ее стоимость вырастет до 2347,94 грн, что на 16,8% больше, чем в прошлом году (2009, 76 грн).

Пасхальная корзина 2026 / Инфографика: Главред

Цена хрена (200 г) составит 31 грн (28-34 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых компонентов, также символична стоимость соли (150-200 г) – 6,72 грн.

Как уточнили в Институте аграрной экономики, в случае дополнения традиционной пасхальной корзины другими, необязательными компонентами (помидоры, огурцы, яблоки, красное вино (кагор)), его стоимость вырастет до 2347,94 грн, что на 16,8 % превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 2009,76 грн.

Сколько стоит паска в 2026 году: цена домашней паски и ингредиентов

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины – домашней пасхи по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) – составит 266,89 грн за 1 кг, что на 14,6 % превышает стоимость прошлогодней паски (232,96 грн).

"Такое подорожание символа нашей Пасхи обусловлено существенным ростом цен на все продуктовые позиции: яйца (+19,3 %), сливочное масло (+6,8 %), молоко (+49,6 %), муку (+38,6 %), дрожжи (+12,8 %) и изюм (14,1 %). Единственным продуктом, который подешевел по сравнению с прошлым годом, является сахар (-18%)", — отметил Юрий Лупенко.

В магазинах и супермаркетах, как объясняют ученые, готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена включает стоимость доставки, торговые наценки, зависит от ингредиентов и украшения выпечки.

Цены на мясо в Украине в 2026 году: колбаса и буженина самые дорогие

Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно остаются мясные продукты:

домашняя колбаса (0,5 кг) – 287,5 грн (550-600 грн за 1 кг);

буженина (0,5 кг) – 353 грн (687-725 грн за 1 кг).

Как отмечают ученые, по сравнению с 2025 годом стоимость буженины увеличилась на 16,5 %, домашней колбасы – на 35,3 %, сала – на 0,4 %.

В то же время стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года – 0,5 кг будет стоить до 123 грн из расчета 220-270 грн за 1 кг.

Цены на творог и молочные продукты в Украине

Среди молочных продуктов накануне Пасхи больше всего придется заплатить за:

твердый сыр (0,5 кг) – 298 грн (539-650 грн за 1 кг);

сливочное масло (0,5 кг) – 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г);

мягкий сыр (0,5 кг), который обойдется в 157,5 грн (300-330 грн за 1 кг).

По сравнению с 2025 годом стоимость твёрдого сыра выросла на 3,7 %, мягкого сыра – на 31,3 %, сливочного масла – на 3,1 %.

Цены на овощи в Украине весна 2026: помидоры и огурцы подорожали

По сравнению с прошлым годом овощи существенно подорожали. Если в 2025 году тепличные помидоры стоили до 78 грн за 0,5 кг (126–189 грн за кг), то этой весной их цена уже составляет 187–278 грн за кг. Огурцы также выросли в цене — сейчас они стоят 175–275 грн за кг, что примерно на 38,5% дороже, чем в прошлом году.

Почему дорожает пасхальная корзина

Как пояснил Юрий Луценко, рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, затруднениями внутренней перевозки продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах.

"Особенно это ощутимо в зонах боевых действий, временной оккупации, большого скопления переселенцев. Поэтому большинство украинцев будут вынуждены экономить на традиционном наборе продуктов – кто-то за счет уменьшения количества продуктов в корзине, другие – за счет отказа от более дорогой его части – домашней колбасы, буженины, твердого сыра, или же использования более дешевой продукции, а некоторые – ограничатся традиционными крашенками и паской, по крайней мере для освящения", – резюмирует эксперт.

О ресурсе: Институт аграрной экономики Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" основан в 1956 году в г. Киев как научный центр по разработке экономических основ формирования и осуществления аграрной политики в Украине, актуальных проблем теории и практики развития агропромышленного комплекса, организации внедрения в производство достижений экономической науки, осуществления координации исследований и подготовки научных кадров. Указом Президента Украины от 12 января 2004 года № 48 Институту присвоен статус национального научного центра. Главной задачей Института является разработка экономических основ формирования аграрной политики в Украине, проведение исследований актуальных проблем развития агропромышленного комплекса, организация внедрения в производство достижений аграрной науки, осуществление координации исследований и подготовка кадров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред